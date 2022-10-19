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الرياضي

احتفاء بنهائي كأس رئيس الدولة.. «الأرشيف والمكتبة الوطنية» ينظم معرضاً للصور الرياضية التاريخية

احتفاء بنهائي كأس رئيس الدولة.. «الأرشيف والمكتبة الوطنية» ينظم معرضاً للصور الرياضية التاريخية
20 أكتوبر 2022 01:09

أبوظبي (وام)

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ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الكرة، معرضاً وثائقياً للصور الرياضية التاريخية، احتفاء بنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تُقام بين فريقي الوحدة والشارقة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بعد غد الجمعة.
ويأتي هذا المعرض انطلاقاً من اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذه المسابقة الرياضية التي تعدّ من أهم بطولات كرة القدم في الإمارات. 
ويُجسد الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذه المشاركة مدى الاهتمام بالتوثيق التاريخي بالكلمة والصورة للقطاع الرياضي وتطوره في الدولة، أسوة بمختلف مجالات الحياة التي شهدت تطوراً واضحاً منذ تأسيس دولة الإمارات.
وتوثّق الصور التاريخية التي يضمها المعرض اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالرياضة، واهتمام القيادة الرشيدة التي سارت على نهجه، في بناء المنشآت ودعم الألعاب الرياضية، وفي مقدمتها كرة القدم، فلاقت الفرق والأندية واللاعبون الإماراتيون كل أنواع الرعاية، ما كان له الأثر في تطوير الواقع الرياضي في الدولة.
وتوضح صور المعرض اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بالنشاط الرياضي، وحضورهما بعض نهائيات كأس رئيس الدولة، وتسليم الكأس للفرق الفائزة.
كما توثق اهتمام أصحاب السمو الشيوخ بمباريات كأس رئيس الدولة، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ الكرام.
وثمّن أحمد يوسف بن درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مبادرة الأرشيف والمكتبة الوطنية الخاصة بإقامة معرض وثائقي احتفاءً بنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يوثق المعرض رحلة أغلى البطولات عبر التاريخ، مؤكداً أن هذه المبادرة محط تقدير أسرة كرة القدم، حيث إن هذه المؤسسة الوطنية تحتفظ بتاريخ الدولة وقطاعاتها الحيوية، ونحن سعداء بالمعرض الذي تقيمه بهذه المناسبة الجماهيرية السنوية التي تحظى باهتمام إعلامي محلي وخارجي.
وقال: إن الوثائق التي يعرضها الأرشيف والمكتبة الوطنية تدل على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة، كما أن هذه الصور تربطنا بالماضي، وبالمسابقات التي مضت، وهي تمثل تاريخاً مضيئاً لمسابقة كأس رئيس الدولة ولكرة القدم الإماراتية.

الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
اتحاد الكرة
نهائي كأس رئيس الدولة
كأس رئيس الدولة
نهائي الكأس
الوحدة والشارقة
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