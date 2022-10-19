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الرياضي

المونديالي كونجر يدير نهائي كأس رئيس الدولة

ماثيو كونجر
20 أكتوبر 2022 01:13

مراد المصري (دبي)

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يدير طاقم تحكيم أجنبي، نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة، يوم غدٍ «الجمعة» على استاد هزاع بن زايد في العين، بقيادة الدولي النيوزلندي ماثيو كونجر، ويعاونه تيفيتا ماكاسيني مساعداً أول، مارك رول مساعداً ثانياً، أوفيديو هاتسيفان حكم فيديو، محمد غليطة حكم فيديو مساعداً، أحمد سالم حكماً رابعاً وعلي الشحي حكماً خامساً.
ويعتبر كونجر من الحكام الذين يمتلكون خبرة جيدة، حيث سبق له التواجد في نهائيات كأس العالم السابقة 2018 في روسيا، وأدار مواجهة آيسلندا ونيجيريا في دور المجموعات.
وسبق له المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم تحت 20 سنة عام 2015 في نيوزيلندا، وكأس العالم تحت 17 سنة عام 2017 في كوريا الجنوبية، والألعاب الأولمبية 2016، كما تم اختياره أفضل حكم في نيوزيلندا لعام 2017.
وترك كونجر وظيفته السابقة كمعلم، للتفرغ بشكل كامل لاحتراف التحكيم منذ عام 2016، حيث يشارك في إدارة مباريات الدوري الأسترالي للمحترفين أيضاً، وهو حامل للشارة الدولية من «الفيفا» منذ عام 2013.

كأس رئيس الدولة
نهائي كأس رئيس الدولة
نهائي الكأس
الوحدة والشارقة
الوحدة
الشارقة
استاد هزاع بن زايد
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