نهائي الكأس.. الشارقة يتفوق بـ89% والوحدة يتحدى بـ29%

معتصم عبدالله (دبي)

تجه الأنظار مساء غدٍ «الجمعة» إلى استاد هزاع بن زايد بالعين، والذي يحتضن القمة المرتقبة بين فريقي الوحدة والشارقة على لقب نهائي أغلى البطولات «كأس رئيس الدولة» لموسم 2021- 2022، في مواجهة مرتقبة للعنابي الباحث عن لقبه الثالث، و«الملك» الطامح للقبه «الثامن».

ويشير تاريخ مواجهات الفريقين في نهائي «البطولة الأغلى» إلى تباين كبير ما بين «العنابي» الذي حصد لقبين فقط من أصل 7 مباريات نهائية في «البطولة الأغلى» بنسبة نجاح وصلت لنحو 29%، في الوقت الذي حقق فيه «الملك» 8 ألقاب في 9 مباريات نهائية للنهائي بنسبة نجاح وصلت إلى 89%، كأفضل فريق في المباريات النهائية، وهو ما يحفز الفريقين من أجل تأكيد التفوق، أو تعديل الكفة.

ويعيد النهائي المرتقب لأذهان المتابعين، المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين على اللقب في موسم 2002-2003، والذي توجه به «الملك» كآخر لقب في تاريخ النادي العريق، وهو الثامن في تاريخ الشارقة بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الوحدة بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وتمثل المواجهة المرتقبة النهائي الأول للوحدة منذ آخر تتويج باللقب موسم 2016- 2017 أمام النصر، في الوقت الذي يعود فيه الوحدة إلى أجواء المباريات النهائية في «البطولة الأغلى» للمرة الأولى منذ موسم 2005- 2006 حينما خسر أمام العين 1-2.