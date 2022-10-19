«العنابي» يرفع شعار «كامل العدد»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض الوحدة تدريبه الختامي مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد بالعين، استعداداً لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة غداً في «دار الزين».

وشهدت الأيام الماضية استعدادات «العنابي» من خلال تدريبات مغلقة، شارك فيها جميع اللاعبين، لاسيما في ظل اكتمال الصفوف وعدم وجود أي غيابات بصفوف الفريق.

ويعيش الوحدة حالة انتعاش قوية بعد الفوز على العين في «كلاسيكو الإمارات» 3-2، وعودة الفريق لتقديم عروض قوية للغاية، عقب إقالة البرتغالي كارلوس كارفالهال وتعيين الإسباني خمينيز على رأس القيادة الفنية لأصحاب السعادة.

وحرص الجهاز الفني للفريق على دراسة الشارقة بدقة من خلال مراجعة مبارياته الأخيرة للوقوف على مراكز القوة والضعف بالفريق، لاسيما في محاولة لاستغلال انخفاض الروح المعنوية لدى المنافس بعد خسارة لقاء الوصل الأخير بالدوري، وكذلك التنازل عن صدارة جدول الترتيب لصالح الإمبراطور.

ومن المقرر أن يعقد مدرب «العنابي»، الإسباني خمينيز المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي، للكشف عن آخر استعدادات الفريق عند الثانية عشرة والربع من ظهر الخميس بقاعة المؤتمرات باستاد هزاع بن زايد بالعين.