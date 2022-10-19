محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بإنجاز الشراع الحديث

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فريق أبوظبي للشراع الحديث، والذي حقق مع منتخب الإمارات للشراع الحديث 6 ميداليات مختلفة من أصل 8 حققها المنتخب بالبطولة العربية للشراع في مسقط، وذلك عبر فئات البطولة المختلفة والتي وصل عدد المشاركين من خلالها إلى 120 متسابقاً من 11 دولة عربية، خاضت فئات البطولة الستة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على أن تفوق وتميز أبناء الإمارات في المنافسة، جاء ليثبت التفوق الكبير والريادة لأبناء الإمارات في تحديات الشراع الحديث بأنواعه المختلفة واعتلاء المنصات فيها دائماً وقال: يثبت أبناء الإمارات دوماً تفوقهم في رياضة البحر ونحن لنا الريادة في منافسات الشراع الحديث بأنواعه المختلفة ومتميزون في هذا الجانب.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بالجهود الكبيرة لمدرسة الشراع الحديث في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والتي أفرزت بعد سنوات من العمل عن مواهب إماراتية وكوادر قوية في رياضات الإبحار الحديث، وقال: ورثنا رياضة الإبحار عن الأجداد وحافظنا على تطويرها بشكل أفضل مع الأجيال والكوادر الشابة، التي تلتحق بمدرسة الشراع، وكانت النتيجة هي تحقيق الميداليات وجلب المراكز الأولى في هذا الجانب، وفي كل المشاركات والاستحقاقات التي نشارك من خلالها، وما نشاهده من إنجازات اليوم هو ثمرة سنوات من العمل والجهد في مدرسة الشراع الحديث.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان، بالعمل الكبير الذي تقوم به مدرسة الشراع الحديث، في صقل وتطعيم المنتخب بالكوادر والمواهب الشابة، وأهمية ذلك في التأهيل للمشاركات الأولمبية القادمة، خاصة أن الشراع الحديث يندرج تحت الألعاب الأولمبية وقال: لا يخفى أهمية تحضير وتأهيل الأبطال للبرامج الأولمبية التي يعمل على تطويرها الاتحادات الرياضية في الدولة ومن جانبنا نقوم بصقل وتطوير مهارة أبنائنا في المدرسة بما يتلاءم ويتناسب مع متطلبات المنتخبات المشاركة لاحقاً.

وكانت البطولة العربية للشراع في نسختها الخامسة عشرة للعام الجاري 2022 والتي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بمنتجع بارسيلو بالمدينة الرياضية بالمصنعة، قد ضمت ستة فئات هي الأوبتمست، إلكا4، إلكا6، إلكا7، وقوارب التزلج المظلي «آي كيو فويل»، إضافة إلى قوارب آر.أس فنتشر المخصصة للأشخاص من أصحاب الهمم، وحصل على المركز الأول على البطولة في حصد الميداليات بحارة عمان، بينما حصل بحارة الإمارات على مركز الوصيف، وحصلت مصر على المركز الثالث في الترتيب العام للدول المشاركة.