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الجزيرة والنصر إلى مربع كأس اليد

الجزيرة والنصر إلى مربع كأس اليد
20 أكتوبر 2022 01:04

رضا سليم (دبي)

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حسم فريق الجزيرة تأهله للمربع الذهبي لكأس الإمارات لكرة اليد، بفوزه على العين بنتيجة 32-25 ضمن المجموعة الثانية للمسابقة، والتي جرت بينهما بصالة البنفسج وانتهى شوطها الأول بتقدم «فخر أبوظبي» بفارق هدف 11-10، ليحصد العلامة الكاملة في المجموعة، بعدما فاز على جميع الفرق يليه النصر الوصيف برصيد 7 نقاط، وكلاهما تأهل للدور نصف النهائي، ثم العين الثالث برصيد 5 نقاط، ثم دبا الحصن برصيد 3 نقاط.
ويلتقي الجزيرة مع شباب الأهلي وصيف المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي يوم الأحد المقبل، فيما يلعب الشارقة متصدر المجموعة الأولى مع النصر في نفس اليوم، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية يوم 11 نوفمبر المقبل.
كان فريق الشارقة قد حسم قمة المجموعة الأولى بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة 22-18، في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي الشارقة وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض، ليحصد العلامة الكاملة 9 نقاط، يليه شباب الأهلي الوصيف 7 نقاط، ثم مليحة الثالث 5 نقاط، والوصل الرابع 3 نقاط.
من ناحية أخرى يبدأ فريق الشارقة التحضير لمواجهة النجمة، في كأس السوبر الإماراتي البحريني يوم 29 أكتوبر الجاري بالمنامة، والتي جاء تأهله إليه بعد فوزه بكأس السوبر المحلي.

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