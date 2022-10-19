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13 نزالاً في «دولية محاربي الإمارات» الليلة

13 نزالاً في «دولية محاربي الإمارات» الليلة
20 أكتوبر 2022 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تتجه الأنظار في الساعة السادسة من مساء اليوم، نحو صالة نادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي التي ستستضيف وللمرة الأولى فعاليات النسخة الدولية 34 لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، وذلك بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 16 دولة مختلفة يمثلون نخبة نجوم العالم في اللعبة ويتنافسون في 13 نزالاً يتوقع أن تكون كثيرة وشيقة وتلبي طموحات الجماهير.
ويتنافس في النزال الرئيسي الإسباني أكويدان دوكيه (18- 3) مع الأرميني مارتون مزولميان (13-3) في وزن الحر، على أن يتأهل الفائز من يبنهما للتنافس على لقب وزن الخفيف في النسخ القادمة، وفي بقية النزالات يواجه البرازيلي فيليب بيرايرا منافسه الروسي عزمات كيرفوف.
وتشهد النسخة مشاركة 3 من المقاتلين العرب، يتقدمهم اللبناني محمد العيسل، الذي لم يخسر في 6 نزالات سابقة إذ يواجه الإيراني أمير فضلي، وبالنسبة للعراقي حسين سالم سيلتقي مع الفلبيني ارلان فيرناو، وأما الأردني جلال الدين الدعجة فسيواجه الفلبيني مارك الاكوبا، وفي مواجهات السيدات يتصدر نزال البرازيلية لاريسا كارفالو والسويدية إلين أوليرج في وزن الحر.
وقال فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية - رئيس اللجنة المنظمة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الشركة: «حرصنا على جلب أفضل مقاتلي الفنون القتالية المختلطة للمشاركة في النسخة الدولية 34 ما بين مقاتلين لهم عدد من المشاركات السابقة المميزة أو غيرهم من المشاركين لأول مرة في هذه البطولة من أصحاب السجلات الاحترافية المتميزة التي استحقوا بها مكانهم في هذه النسخة».
وأشار درويش إلى أن الانتقال إلى صالة نادي الجزيرة جاء بسبب الانشغال الحالي لصالة الاتحاد أرينا في بطولات يو إف سي، مؤكداً أن التجربة في صالة نادي الجزيرة ستكون مختلفة وحماسية أيضاً نظراً لما تشهده الصالة من تطور لافت وقدرة تنظيمية رائعة، سيكون لها الدور في خروج الحدث بالصورة المطلوبة.
وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» أن المنافسات ستقام وسط أجواء إيجابية في أبوظبي عاصمة الفنون القتالية الجديدة ضمن أسبوع التحدي والقتال، ما يضيف للبطولة طابعاً مميزاً، خاصة مع تنوع جنسيات الأبطال المشاركين في النسخة الدولية رقم 34.
ووجه درويش الشكر لتوجيهات ودعم عبدالمنعم الهاشمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وكما شكر الشركاء الاستراتيجيين على رأسهم دائرة الثقافة والسياحة الراعي الرسمي للبطولة ومجلس أبوظبي الرياضي والشريك الإعلامي «قنوات أبوظبي الرياضية».
وبدوره أكد الأردني علي القيسي بطل النسخة الماضية من النسخة الدولية أن الحدث اليوم سوف يشهد نزالات قوية نظراً لمشاركة عدد من أبرز نجوم اللعبة في مقدمتهم 3 من الأبطال العرب، وكما وجه الدعوة لمحبي اللعبة والجمهور العربي لحضور البطولة.

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محاربي الإمارات
بطولة محاربي الإمارات
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