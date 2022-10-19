مخطط لعودة دوري السوبر الأوروبي رغم الفشل

برلين(د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

عادت فكرة دوري السوبر الأوروبي للظهور من جديد، بعدما وعدت إدارة البطولة المنشقة بأن الجماهير ستتعاطف مع الفكرة.

كانت فكرة إطلاق دوري السوبر قد فشلت العام الماضي، بعدما انسحبت تسعة أندية من 12 مؤسسة للفكرة، بسبب الضغوطات الجماهيرية والإعلامية وكذلك ضغوطات اللاعبين.

ورغم ذلك، فإن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لا زالت متمسكة بالفكرة.

وبعد مرور 18 شهراً، تخطط شركة «إيه 22 سبورتس مانجمنت»، والتي تولت إدارة دوري السوبر، لإحياء الفكرة مجدداً.

وجرى تعيين بيرند رايشارت، وهو خبير إعلامي ألماني، للإشراف على خطط إقامة البطولة.

وقال رايشارت في تصريحات لصحيفة «فاينينشال تايمز»: «نريد الوصول إلى جميع الأطراف المعنية في الكرة الأوروبية وأن نوسع الرؤية».

وأضاف: «حتى الجماهير ستتعاطف مع تلك الفكرة، وسيكون الأمر مثل الصفحة البيضاء، ولن يكون هناك أي عقبات في التنسيق».

ووعد ريتشارت بإجراء تغييرات على الاقتراح المبدئي، والذي كان ينص على وجود 12 فريقاً كأعضاء دائمين في البطولة، مع دعوة فرق أخرى بناءً على الجدارة الرياضية.