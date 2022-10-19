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ديوب مع «الملك» بعد 131 هدفاً في 201 مباراة

ديوب مع «الملك» بعد 131 هدفاً في 201 مباراة
19 أكتوبر 2022 16:00
علي معالي (الشارقة) محطة جديدة، يبدأها المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب (35 عاماً)، وهذه المرة مع الشارقة ليبدأ خطوة جديدة في مشواره الاحترافي في ملاعبنا، والتي انطلقت منذ 11 عاماً، وتحديداً في 2011 عندما انتقل السنغالي إلى الظفرة قادماً من نادي الكرامة السوري، وظل في صفوف «الفارس» حتى موسم 2016-2017، حيث انتقل بعد ذلك لمدة موسم ونصف من 2017 إلى فريق شباب الأهلي. وتوجه بعدها القناص السنغالي ديوب إلى الصين، حيث لعب لفريق بكين رينيه وسجل معه 10 أهداف في 2018، وفي الموسم التالي 12 هدفاً، ليعود مجدداً إلى الخليج في صفوف نادي الشباب السعودي من 2019 حتى 2021، قبل أن ينتقل مجدداً إلى بيته القديم الظفرة، وخلال مسيرة ماكيتي ديوب في ملاعبنا استطاع أن يسجل 131 هدفاً في 201 مباراة، وجاء انتقال اللاعب للشارقة في صفقة انتقال حر.
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