إعلان المرشحين لجوائز «دبي جلوب سوكر»

دبي (الاتحاد) أعلن مجلس دبي الرياضي و«دبي جلوب سوكر» عن قائمة أسماء المرشّحين من كبار اللاعبين ونجوم كرة القدم العالميين للفوز بفئات النسخة الثالثة عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية المرموقة، حيث يمكن الآن لعشّاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم التصويت للاعبيهم المفضّلين في الجولة الأولى من التصويت العام وترجيح كفة نجومهم للتتويج في الحفل الذي سيقام مساء يوم الخميس 17 نوفمبر المقبل، وذلك قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. قبيل الإعلان عن الجوائز، سيجتمع أيقونات عالم الرياضة وصنّاع القرار الذين يساهمون في نجاح كرة القدم العالمية للمشاركة في جلسة النسخة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي المرصّع بالنجوم، الذي ينظّمه ويستضيفه مجلس دبي الرياضي كل عام. ستضم هذه النسخة من جوائز دبي جلوب سوكر هذا العام جائزة أفضل لاعب لدى مشجّعي «تيك توك» مع أسماء كبيرة من المرشّحين منهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، ومن بين الأسماء المرشّحة لجائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة في العام كريم بنزيمة، وتيبو كورتوا، وإيرلينج هالاند، وبيث ميد، ولوسي برونز، والإسبانية أليكسيا بوتيلاس. ويتنافس عشرون مرشحاً على جائزة أفضل نادي رجال للعام وعشرة مرشّحين على جائزة أفضل نادي سيدات للعام، مع تمثيل أرستقراطي لكرة القدم الأوروبية، إلى جانب الأندية الشهيرة من أميركا الجنوبية والشرق الأوسط. وتم ترشيح عمالقة كرة القدم الأسطوريين مثل جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا، إلى جانب ستيفانو بيولي، للتنافس على جائزة أفضل مدرب. ومرة أخرى في نسخة هذا العام تأتي جائزة أفضل رئيس رياضي مع خمسة أسماء مرشّحين من أبرز القادة في كرة القدم العالمية، وهم: بينتو دا كوستا وهيربرت هاينر وخلدون المبارك وفلورنتينو بيريز وباولو سكاروني. وينصب الاهتمام على جائزتين جديدتين وهما: جائزة Power Horse لأفضل لاعب ناشئ هذا العام، مع مرشّحين نذكر منهم: رفائيل لياو وجافي وفيكتور أوسيمين وفيديريكو فالفيردي في المنافسة، وجائزة CNN Off The Pitch التي سوف تعلن أسماء مرشّحيها CNN في الأسابيع المقبلة. ستمنح جائزة أفضل مدير رياضي وجائزة أفضل وكيل لاعبين في العام للأسماء التي تفوقت ولمعت في الجوانب المهمة للعبة، إضافةً إلى جائزتين جديدتين وهما، جائزة أفضل كشّاف عن نجم وجائزة أفضل صفقة انتقال لاعب للعام. وكما في الإصدارات السابقة، سيتم منح عدد من أساطير كرة القدم جوائز مسيرة لاعب التقديرية لمساهمتهم البارزة في كرة القدم. وستكرّم جوائز دبي جلوب سوكر الرقمية التي يتم إطلاقها لأول مرة، أفضل المؤثرين والمبدعين في مجال الإعلام الرقمي والافتراضي لكرة القدم عبر خمس فئات وهي: جائزة أفضل لاعب كرة قدم في فئة الرياضات الإلكترونية، وجائزة أفضل صحفي متخصّص في مجال كرة القدم، وجائزة أفضل صانع محتوى كرة القدم على منصّة تيك توك، وأفضل مؤثر لمحتوى كرة قدم على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، وجائزة أفضل صانع محتوى كرة قدم على منصّة يوتيوب. وللمرة الأولى، سيتم تقديم جائزة أفضل نادٍ لمشجّعي منصّة Socios.com وجائزة Socios.com لأفضل مشاركة بين المعجبين لهذا العام في حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر، ليتم انتخابهم من قبل مستخدمي المنصات.