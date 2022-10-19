ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجّل النجم ستيفن كوري 33 نقطة ليستهل جولدن ستايت ووريرز حملة الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوز على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز 123-109، فيما تفوّق الوصيف بوسطن سلتيكس 126-117 على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في اليوم الافتتاحي للموسم الجديد.

بعد حصولهم على خواتم مرصعة بالماس ورفع لافتة البطولة، في حفل أقيم ما قبل المباراة في ملعب «تشايس سنتر» في سان فرانسيسكو، قدم ووريرز أداءً مبهراً للتغلب على ليبرون جيمس وليكرز بشكله الجديد.

لقد طغى على الموسم الإعدادي لووريرز الإشكال الذي وقع في التدريبات، عندما لكم درايموند جرين زميله جوردان بول وأوقعه أرضاً - ما وصفه المدرب ستيف كير بأنه «أكبر أزمة» منذ وصوله إلى رأس الجهاز الفني قبل ثماني سنوات.

لكن ووريرز لم يبدُ متأثراً بهذه الحادثة في مباراته الأولى، مؤكداً أنه سيكون مرشحاً بقوة للدفاع عن لقبه. تواجد بول وجرين سوياً على أرض الملعب وأظهرا أنهما يرغبان في وضع ما حدث خلفهما، لا سيما عندما مرّر الأول كرة ذكية إلى الثاني تابعها في السلة في منتصف الربع الثالث.

أما ليكرز الذي خاض مباراته التنافسية الأولى بإشراف المدرب الجديد دارفين هام، فبدا منضبطاً أكثر دفاعياً، لكن قدرات ووريرز فاقت قدراته.

سجل ليبرون جيمس «37 عاماً» 31 نقطة و14 متابعة و8 تمريرات حاسمة، مقابل 27 نقطة لأنتوني ديفيس و19 لراسل وستبروك.

قال كوري: «كان الحفل احتفالاً رائعاً، لأخذ وقت للتفكير في ما أنجزناه، ومشاهدة اللافتة ترتفع وأفضل لحظات (الموسم الماضي)».

وتابع: «من الصعب بعد ذلك أن تقلب الصفحة وتلعب مباراة كرة سلة، ولكن عرفنا كيف نقوم بذلك. الآن بإمكاننا التطلع قدماً للموسم».

من جهته، رأى ليبرون أن ليكرز لا يزال قيد التطور «لعبنا كما توقعت، قدمنا لحظات جيدة وأخرى لا. هذا أمر طبيعي لفريق لا زال يلتئم للمرة الأولى».

وتابع: «عندما يصبح هناك انسجام أفضل بيننا، ستتحسن الأمور مع مرور الوقت. ولكن المباراة كانت كما توقعتها - بعض الأوقات الجيدة وأخرى لم تكن كما أريد.»