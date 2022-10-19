«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»

أبوظبي (الاتحاد) لا يزال المهر «بعيد» لشادويل في صدارة ترتيب كارتييه لأفضل حصان لهذا العام برصيد (176)، على الرغم من حلوله رابعاً في بطولة تشامبيون ستيكس في أسكوت يوم السبت الماضي، والتي من المحتمل أن تكون قد فتحت الباب أمام بعض أقرب منافسيه. وأبقى ممثل جودلفين مودرن جيمز (100) نفسه في المنافسة خلف فادني (124) لجائزة الأمهار البالغة من العمر ثلاث سنوات، بعد أن احتل المركز الثاني خلف بيسايد بوي (48) في سباق كوين إليزابيث ستيكس، في نتيجة مفاجئة أخرى في يوم الأبطال. وفي فئة المهرات في سن ثلاث سنوات لا تزال إنسبيرال (96) تتصدر الترتيب، بعد أن احتلت المركز السادس فقط في سباق الميل للفئة الأولي، ولكن مدربيها المشتركين جون وتادي جوسدن حظيا بالنجاح مع إميلي أبجون (64)، التي فازت بلقب المهرات والأفراس. وكان «كينروس» قد قضى موسماً رائعاً وأضاف لقب المجموعة الأولى للمرة الثانية إلى سيرته الذاتية مع نجاح مريح في سباق الأبطال، ودفع نفسه إلى أعلى ترتيب سباق حصان العام برصيد (106). وفي فئة التحمل يحتل الصدارة كايبريوس (152) هذا الموسم، أما في بطولة الأمهار في سن السنتين فيتصدر «شالدين» برصيد (56)، فيما تتصدر بطولة المهرات كومشيننج برصيد (48). ويتصدر قائمة حصان العام بعيد (176)، وكايبريوس (152)، فادني (124)، الببيانستا (112)، هاي فيلد برنسيس (112)، كينروس (106)، مودرن جيمز (100)، بلاك بيرد (96)، إنسبيرال (96) نشوا (92)، تيوسداي (92). ويتم تحديد الجوائز من خلال النقاط المكتسبة في السباقات الكبرى، بالإضافة إلى آراء الصحفيين والمتخصصين في التكافؤ، ويبدأ التصويت العام في 25 أكتوبر الجاري.