أنشيلوتي يرفض الحديث عن مبابى!

أنور إبراهيم (القاهرة) تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مستقبل ريال مدريد، وما إذا كان الشاب الفرنسي كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان ضمن خطط وحسابات النادي الملكي في المستقبل أم لا. وقال في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة أليتشي في الجولة العاشرة للدوري الإسباني: كرة القدم لاتنتظر أحداً في إشارة واضحة إلى إن مجيء مبابى إلى الريال من عدمه، لايفرق معه كثيراً، وإنما الذي يعنيه في المقام الأول هو تطوير أداء المواهب الشابة التي يعج بها الفريق مثل فينسيوس ورودريجو وتشواميني وكامافينجا وميليتاو وفالفيردي، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب الواعد يجسدون مستقبل «الميرينجي». ويعلم أنشيلوتي أن أمامه مباراة مهمة أمام إليتشي في الليجا ولابد من الاستعداد لها على أفضل وجه ذهنياً وبدنياً، لكي يكون الفريق في أعلى درجات التركيز قبل المباراة، وخاصة إنها تأتي بعد مباراة «الكلاسيكو» ضد برشلونة، والتي بذل فيها جميع اللاعبين جهداً كبيراً من أجل الفوز بها «3-1». ولما كانت جماهير الريال مازالت تحتفل بفوز نجمها الكبير كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، كان لابد أن يعلق أنشيلوتي على هذا الإنجاز الكبير، وقال: لم أفاجأ بما حققه كريم لأنه يستحقها، ونحن جميعاً سعداء وفخورون بما حققه هو وكورتوا وفينسيوس، وأيضاً بما حققه الآخرون جابي وليفاندوفيسكي وأليكسيا وساديو مانى وكيفين دي بروين. وأضاف قائلاً: علينا التفكيرمن الآن في الكرة الذهبية القادمة، وخص أنشيلوتي بالذكر نادي مانشستر سيتي الذي قدم موسماً استثنائياً وقال: أكن كل الاحترام والتقدير للسيتي فهو الأفضل في العالم حالياً. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان مبابي يستحق فرصة أخرى للانضمام إلى ريال مدريد في المستقبل، قال أنشيلوتي: لا أحب الحديث عن لاعبين ينتمون إلى أندية أخرى وأفضل الحديث عن المواهب الشابة التي يمتلكها النادي الملكي، وهى مواهب تمثل ريال مدريد المستقبل. وعلق قائلاً: صحيح إنني لا أعلم بالضبط ما يخبئه لنا المستقبل، ولكني على يقين من أن مستقبل هذا النادي العريق مكتوب بنجومه الشباب.