«مبادلة العالمية للتنس» تعلن مشاركة تيافوي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن مشاركة فرانسيس تيافوي، المتأهل إلى نصف النهائي في بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2022 والمصنف كثاني أفضل لاعب في الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في البطولة التي تُقام هذا العام من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية. ويمثل اللاعب تيافوي، البالغ من العمر 24 عاماً، أحدث المنضمين إلى مجموعة النجوم العالميين المشاركين في البطولة، ومن بينهم بطل العالم كارلوس ألكاراز، وكاسبر رود الثالث عالمياً، وحامل اللقب أندري روبليف. ولد تيافوي في سيراليون ونشأ في بيئة متواضعة في ماريلاند في الولايات المتحدة الأميركية، ووصل لأعلى تصنيف له، المركز 19 عالمياً، الشهر الماضي، بعد أن أصبح أول أميركي يتأهل إلى نصف النهائي في بطولة «فلاشينج ميدوز» منذ عام 2006. ونجح فرانسيس تيافوي، وهو بعمر 15 عاماً، بتحقيق الفوز في بطولة أورانج بول عام 2013، متفوقاً على جون ماكنرو وروجر فيدرير ليصبح أصغر حامل للقب في البطولة الأهم ضمن الدورة الدولية لفئة الشباب. وأصبح عام 2015، ولمدة 26 عاما، أصغر لاعب أميركي يشارك ضمن الجدول الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة؛ كما حصل في عام 2018 على لقب بطولة رابطة محترفي التنس في بطولة دلراي بيتش المفتوحة؛ ووصل في عام 2019 إلى منافسات ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة. وأحرز عام 2021 النصر الأهم في مسيرته الرياضية بفوزه على ستيفانوس تسيتسيباس في بطولة ويمبلدون، ليتغلب في العام التالي على رافاييل نادال وأندري روبليف تمهيداً لوصوله إلى نصف النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيافوي: «أشعر بالحماس للسفر إلى أبوظبي والمنافسة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، وأتطلع لألعب في بطولة كهذه قبل موسم الأعياد وبداية الموسم الجديد. ومن المؤكّد أن هذه الفعالية، التي تضم نخبة من الأبطال، ستكون تجربةً استثنائيةً لا تفوّت». ومن جهته، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «يبرز فرانسيس تيافوي كأحد أهم وألمع لاعبي التنس في الوقت الراهن، وأبرز النجوم الواعدة في مستقبل اللعبة. وسطع نجمه في موسم العام الحالي في بطولة فرنسا المفتوحة وفي بطولة أميركا المفتوحة، ويُعد تيافوي أحد أكثر اللاعبين الشباب موهبةً، حيث تمكن من كسب إعجاب المشجعين من جميع أنحاء العالم، ولا شك أنه سيضيف الكثير إلى بطولة مبادلة العالمية للتنس هذا العام». وتقام الدورة الرابعة عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس، فعالية التنس الرائدة في المنطقة، هذا العام بين 16 و18 ديسمبر في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة ستة من أبرز نجوم رياضة التنس، حيث يشهد يوم الافتتاح مواجهة حماسية في فئة السيدات بين البطلتين التونسية أنس جبور، والبريطانية إيما رادوكانو. كما تتضمن الفعالية مزيجاً فريداً من الأجواء الاحتفالية والأنشطة التفاعلية مع فرصة مميزة للقاء اللاعبين المشاركين.