فتح مقاعد إضافية للجماهير في نهائي الكأس

معتز الشامي (دبي)

قرر اتحاد كرة القدم فتح مقاعد جديدة، في مدرجات استاد هزاع بن زايد الذي سيكون مسرحاً لنهائي الكأس الأغلى بين الوحدة والشارقة، نظراً للإقبال الكبير على شراء تذاكر المباراة، وتلبية لرغبة جماهير الناديين. ومن جانبه، أشاد أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات، بالاهتمام الكبير بالنهائي بين جماهير الناديين، وقطاع كبير من الشارع الرياضي، ولفت إلى أن الاتحاد وفر التذاكر قبل وقت مبكر للجميع، إلا أن الإقبال كان كبيراً، وقطاع عريض من جماهير الناديين يرغب في حضور نهائي البطولة التي نجحت في جذب المتفرجين بأعداد غفيرة، خلال مشوارها الطويل، وهو ما ظهر واضحاً خلال ذهاب وإياب نصف النهائي.