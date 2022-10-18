بيانيتش «تحت التأهيل» من الإصابة

علي معالي (الشارقة)

يخضع البوسني بيانيتش، لاعب الشارقة، لمرحلة تأهيل بسيطة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الوصل الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين، خرج على إثرها من الملعب بعد مرور 28 دقيقة من الشوط الأول، حيث شعر اللاعب بشد في العضلة الأمامية للفخذ، ولم يستطع كوزمين مدرب الفريق المجازفة به، وتم سحبه من المباراة، وأشرك ماجد سرور بدلاً منه.

بدأ بيانيتش مرحلة العلاج حتى يكون من ضمن خيارات مدرب الشارقة قبل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الجمعة المقبل، أمام الوحدة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وبدأ اللاعب البوسني في تدريبات منفردة على أمل أن يتم تجهيزه بالشكل المناسب، ليكون أحد الأوراق المهمة في جعبة كوزمين، سواء في التشكيلة الأساسية أو على دكة البدلاء، وذلك بحسب استجابة العضلة للعلاج خلال هذه الفترة.

من جانب آخر، سيوجد لاعب الوسط ماجد حسن في قمة الجمعة المقبل، رغم الكدمة القوية في ركبته في لقاء فهود زعبيل الأخير، حيث يدخل اللاعب التدريبات مع زملائه، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من المران 24 ساعة بعد لقاء الوصل.

واكتفى المدرب بعمل استشفاء فقط للاعبين في اليوم التالي للقاء، ويبدأ الجهاز الفني في ترتيب الأوراق خلال الأيام القليلة المقبلة بقراءة «العنابي» بشكل مفصل بعد مشاهدة المباراة الأخيرة ضد العين في الدوري، والتي تألق فيها الوحدة بشكل كبير وتفوق على «الزعيم» بنتيجة 3 - 2 بعد مباراة قوية للغاية.