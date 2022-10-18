منطقة المشجعين تعود إلى «أسبوع أبوظبي للتحدي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يستمر على مدار أسبوع كامل في العاصمة بين 17 و23 أكتوبر الجاري، عودة فعالية منطقة المشجعين الغنية بالأنشطة الترفيهية الموزعة في مُختلف أرجاء الإمارة، ما يتيح لعشاق الرياضات القتالية في أبوظبي الاستمتاع بهذا المهرجان المتكامل في ضوء الترقُّب العالمي المتزايد لانطلاق منافسات بطولة «يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف» في 22 أكتوبر في صالة الاتحاد أرينا.

وتتحول صالة الاتحاد أرينا على مدى أسبوع كامل إلى مركز ترفيهي شامل مع تخصيص منطقة المشجعين مباشرة أمام موقع فعالية يو إف سي ما بين 19 و23 أكتوبر، ما يضمن استمتاع مرتادي الفعالية وزوار ياس باي بالأيام التي تُمهد لانطلاق الفعالية الرئيسية وأمسية النزال بحد ذاتها. كما تستضيف منطقة مشجعين أخرى ضمن ساحة تاون سكوير في قلب ياس مول الزوار ما بين 17 و23 أكتوبر.

ويمكن لعشاق الفنون القتالية في منطقة المشجعين اختبار منطقة الألعاب التي تضمّ العديد من منصات الألعاب، والمشاركة في تحدي رد الفعل من يو إف سي الذي يختبر سرعة رد فعلهم من خلال الضغط تبعاً لأجهزة الاستشعار المضاءة بأقصى سرعة ممكنة، إلى جانب فرصة لالتقاط صور تذكارية مع مجسمات ورقية لنجوم «يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف» المُفضّلين لديهم، مثل تشارلز أوليفيرا وإسلام ماخاتشيف والجامين ستيرلينج وتي جيه ديلاشو وبيتر يان وشون أومالي. ويحظى المشجعون بفرصة لقاء عدد من نجوم اليو إف سي في مواقع متعددة حول المدينة قبل موعد الفعالية الرئيسية في الاتحاد أرينا، فضلاً عن حضور لقاءاتهم في جلسات الأسئلة والأجوبة.

وتضم منطقة المشجعين فعالية جدار جائزة يو إف سي التي تمنح المُشجّعين فرصة الفوز ببضائع حصرية عن طريق توجيه اللكمات لثقب الجدار الورقي والفوز بالجائزة التي تنتظرهم خلفه، كما توفر منطقة المشجعين فرصة التقاط الصور مع أحد أحزمة يو إف سي الأصلية لإثراء تجارب عشاق هذه الرياضة، كما يمكن لزوار الفعالية الاستمتاع بالتصوير بمقصورة تحمل علامة يو إف سي ومخصصة لتصوير مقاطع الفيديو بتقنية 360 درجة، لتتيح لهم تصوير أجمل المقاطع عالية الجودة ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تسلمها مباشرة بالبريد الإلكتروني.

في اتحاد أرينا، يعرض منفذ بضائع يو إف سي الرسمية مُختلف التجهيزات والتذكارات التي تحمل العلامة الرائدة، بينما تُزود مقصورة الاستعلامات الزوار بجميع التفاصيل اللازمة حول أسبوع أبوظبي للتحدي.