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زيدان: نأمل أن يستمر بنزيمة في إسعادنا

زيدان: نأمل أن يستمر بنزيمة في إسعادنا
18 أكتوبر 2022 17:01

باريس (أ ف ب)
أعرب زين الدين زيدان نجم الكرة الفرنسية السابق عن تمنياته في أن يستمر كريم بنزيمة في إسعاد الجماهير مع ريال مدريد الإسباني ومع منتخب «الديوك»، بعدما بات مواطنه أول فرنسي يتوّج بالكرة الذهبية منذ «زيزو» نفسه عام 1998.
وكتب زيدان عبر حسابه على إنستجرام: «لقد رأيتك تعمل كثيراً لتحقق تقدماً في مستواك وتصبح ما أنت عليه، لقد سعيتَ دائماً إلى التحسين، اليوم، هذه الكأس تكافئ ذاك العمل وهذا العام الاستثنائي».
وأضاف بطل العالم 1998: «أتمنى أن تستمر في إسعادنا في ريال مدريد وخلال كأس العالم مع منتخب فرنسا» في مونديال قطر المرتقب بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.
وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون (1958)، ميشيل بلاتيني (1983,1984,1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).
سجل ابن الـ34 عاماً 44 هدفاً في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.
في المسابقة القارية، قدّم مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلاً ثلاثية «هاتريك» أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشيلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.
أحرز بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، أغسطس الماضي، ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.

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