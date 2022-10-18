راشد الظاهري إلى نهائيات الكشافة العالمية

روما (وام)



واصل راشد الظاهري نجم الإمارات للكارتينج، تحقيق أهدافه في مسيرته الاحترافي، وأصبح أول سائق عربي يصل إلى نهائيات الكشافة العالمية لأكاديمية فيراري للسائقين، قبل شهر فقط من انطلاق سباق الجائزة الكبرى لفورمولا-1 في أبوظبي.

وتعد نسخة 2022 من نهائيات الكشافة العالمي بمثابة القمة لجميع سائقي السباقات من الشباب، حيث تقام المرحلة الأخيرة في مقر شركة «فيراري» بمدينة مارانيلو الإيطالية.

ومن المقرر أن ينضم الفائز بنهائيات الكشافة العالمية إلى أكاديمية فيراري للسائقين، والتي تعتبر أقدم وأشهر أكاديمية لـ «فورمولا-1» في العالم.

وتضم الأكاديمية أحدث النجوم في عالم «الفورمولا-1» مثل تشارلز لوكلير وسيرخيو بيريز وميك شوماخر ولانس سترول.

ويقضي الدولي الشاب راشد الظاهري الأسبوع الأخير من أكتوبر الحالي مع 5 متنافسين شباب آخرين في مصنع فيراري بالقسم المعني بالسباقات داخل شركة فيراري في إيطاليا.

ويخضع الظاهري للفحص والتقييم من قبل العديد من المتخصصين في أكاديمية فيراري ضمن سلسلة من الاختبارات لتقييم قدراته الجسدية والسلوكية لتحمل حياة صارمة في السباقات، سواء داخل حلبات المنافسة أو خارجها.

كما يخوض الظاهري جلسات محاكاة، ويشارك في الاختبارات على حلبة فيورانو الشهيرة «مضمار سباق فيراري».

وفي نهاية الأسبوع، سيقرر مهندسو فيراري من يسمح له بالانضمام للأكاديمية والخضوع للبرنامج الغذائي والدوائي وبدء برنامج تأهيلي صعب.