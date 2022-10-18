الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الجلاد بيدرو» يطارد «اللقب المفقود»

«الجلاد بيدرو» يطارد «اللقب المفقود»
18 أكتوبر 2022 15:38


معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
50 % خصم على رسوم تصديق العقود الإيجارية المتأخرة في الشارقة
سلطان القاسمي يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة خورفكان


تعول جماهير الوحدة على استمرار توهج «الجلاد البرازيلي» جواو بيدرو، في النهائي المرتقب لأغلى البطولات «كأس رئيس الدولة»، أمام الشارقة يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد بالعين، في قمة منتظرة على اللقب المؤجل لموسم 2021- 2022 في «النسخة 45».
ويتصدر بيدرو «29 عاماً» قائمة هدافي «العنابي» في الدوري في الموسم الحالي 2021- 2022، برصيد 4 أهداف أبرزها الهدف الرأسي في المواجهة الأخيرة أمام العين يوم السبت الماضي، والتي انتهت بتفوق الوحدة 3-2.
وتنطوي مواجهة النهائي المرتقب، على أهمية خاصة للبرازيلي بيدرو، بعدما حرمته كورونا خوض النهائي الأول في مشواره مع الظفرة موسم 2019- 2020، قبل أن يودع مع فريقه بني ياس في الموسم التالي 2020- 2021 من نصف النهائي، ليعود ويجدد أمله في مشواره الحالي مع «العنابي»، والذي انطلق مطلع الموسم الماضي 2021- 2022.
ورغم غيابه عن التسجيل في المسابقة الأغلى على مدار موسمين مع الظفرة وبني ياس على التوالي، عوض الهداف البرازيلي «الأهداف الغائبة» في محطته الثالثة في الملاعب المحلية مع الوحدة، حينما أسهم بشكل فعال في تأهل العنابي للنهائي الثامن في تاريخه.
ولعب بيدرو دوراً مهماً في حجز «العنابي» مقعده في النهائي المنتظر، بعدما شارك في مباريات فريقه الأربع، علاوةً على تسجيله 3 أهداف، في مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي أمام فريقه السابق بني ياس، حيث سجل هدفين في مباراة الذهاب 4-1 على استاد آل نهيان، قبل أن يعود ويسجل هدفاً ثالثاً في مواجهة الإياب 2-2 على ملعب «السماوي» في «الشامخة»، بانتظار النهائي المرتقب أمام «الملك».

كأس رئيس الدولة
الوحدة
جواو بيدرو
الشارقة
آخر الأخبار
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
الإمارات
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
اليوم 13:40
مستودع تابع لـ «أرامكس»
الاقتصادي
«أرامكس» تستحوذ على شركة تجارة إلكترونية بقيمة 265 مليون دولار
اليوم 13:38
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
الرياضي
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
اليوم 13:35
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
الرياضي
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
اليوم 13:28
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
437.7 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية لـ«المركزي»
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©