«الجلاد بيدرو» يطارد «اللقب المفقود»



معتصم عبدالله (دبي)



تعول جماهير الوحدة على استمرار توهج «الجلاد البرازيلي» جواو بيدرو، في النهائي المرتقب لأغلى البطولات «كأس رئيس الدولة»، أمام الشارقة يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد بالعين، في قمة منتظرة على اللقب المؤجل لموسم 2021- 2022 في «النسخة 45».

ويتصدر بيدرو «29 عاماً» قائمة هدافي «العنابي» في الدوري في الموسم الحالي 2021- 2022، برصيد 4 أهداف أبرزها الهدف الرأسي في المواجهة الأخيرة أمام العين يوم السبت الماضي، والتي انتهت بتفوق الوحدة 3-2.

وتنطوي مواجهة النهائي المرتقب، على أهمية خاصة للبرازيلي بيدرو، بعدما حرمته كورونا خوض النهائي الأول في مشواره مع الظفرة موسم 2019- 2020، قبل أن يودع مع فريقه بني ياس في الموسم التالي 2020- 2021 من نصف النهائي، ليعود ويجدد أمله في مشواره الحالي مع «العنابي»، والذي انطلق مطلع الموسم الماضي 2021- 2022.

ورغم غيابه عن التسجيل في المسابقة الأغلى على مدار موسمين مع الظفرة وبني ياس على التوالي، عوض الهداف البرازيلي «الأهداف الغائبة» في محطته الثالثة في الملاعب المحلية مع الوحدة، حينما أسهم بشكل فعال في تأهل العنابي للنهائي الثامن في تاريخه.

ولعب بيدرو دوراً مهماً في حجز «العنابي» مقعده في النهائي المنتظر، بعدما شارك في مباريات فريقه الأربع، علاوةً على تسجيله 3 أهداف، في مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي أمام فريقه السابق بني ياس، حيث سجل هدفين في مباراة الذهاب 4-1 على استاد آل نهيان، قبل أن يعود ويسجل هدفاً ثالثاً في مواجهة الإياب 2-2 على ملعب «السماوي» في «الشامخة»، بانتظار النهائي المرتقب أمام «الملك».