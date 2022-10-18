الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية

حمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية
18 أكتوبر 2022 14:54

الفجيرة (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، الدكتور رافيل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة برئيس الاتحاد وأعضائه، مشيداً بدورهم في خدمة الاتحاد الدولي ودعم الرياضات البحرية على مستوى العالم.
واطلع سموه خلال اللقاء، على تفاصيل الاجتماع الـ 95 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وما يرافقه من أنشطة وبرامج، والذي يقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 16 - 23 أكتوبر الجاري، تزامناً مع احتفالات الاتحاد بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه.
وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالجهود التي يبذلها كل من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في هذا القطاع، مؤكداً أهمية استضافة اجتماع الاتحاد في الفجيرة وما يمثله من قيمة مضافة لتاريخ الإمارة ومسيرتها في المجال الرياضي، ودور ذلك في تعزيز مجال النشاطات البحرية وتحقيق رؤية الدولة في هذا المجال عالمياً.
وتقدم رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه الدائم للرياضة بكافة أنواعها.
حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

أخبار ذات صلة
خطة استراتيجية لتطوير جامعة الفجيرة وبرامجها
«مدارس بلا حوادث» في الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
الفجيرة
الاتحاد الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
الإمارات
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
اليوم 13:40
مستودع تابع لـ «أرامكس»
الاقتصادي
«أرامكس» تستحوذ على شركة تجارة إلكترونية بقيمة 265 مليون دولار
اليوم 13:38
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
الرياضي
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
اليوم 13:35
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
الرياضي
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
اليوم 13:28
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
437.7 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية لـ«المركزي»
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©