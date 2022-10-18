«ليوا الرياضي» يعتمد 10 سباقات للخيول

الظفرة (الاتحاد)

ضمن أجندته الرياضية في منطقة الظفرة، اعتمد نادي ليوا الرياضي، إقامة 10 سباقات للخيول العربية الأصيلة خلال الموسم الحالي 2022-2023، ليكون ذلك بداية النشاط الرياضي للنادي في المنطقة وميادينها المختلفة الخاصة بسباقات الخيول.

واعتمد النادي بدء أول السباقات في نهاية شهر أكتوبر الحالي لكي تستمر في الدوران حتى شهر مارس المقبل، حيث من المقرر أن يكون مجموع السباقات عشرة ستتوزع على الميادين المختلفة في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى أنها ستكون خاصة بالخيول العربية فقط، وحسب معايير معينة، قام النادي بالإعلان عنها عبر الموقع الخاص به والتطبيقات المختلفة، كما كشف النادي عن خطة لفتح باب التسجيل قريباً في هذه السباقات والآلية الخاصة بذلك عبر تطبيق النادي في المتاجر الإلكترونية المختلفة.

من ناحيته، أكد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن الموسم المقبل للنادي سيكون مليئاً بالبطولات المختلفة والمتنوعة، خاصة من خلال الرياضات وسلسلة السباقات المختلفة التي يعتزم تنظيمها طوال هذا الموسم.

وقال القبيسي: مقبلون على موسم وتحديات كثيرة من خلاله ستتوجه نحو سكان منطقة الظفرة والمدن المختلفة من خلالها، كما أن لدينا برنامجاً متكاملاً للعديد من البطولات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وعن سباقات الخيول، كشف عبد الله القبيسي عن أنها من المنافسات المحبوبة في منطقة الظفرة وتلقى إقبالاً من الجميع. وقال: خططنا لأن يكون هناك عشرة سباقات في هذا الموسم كي نعطي فرصة أكبر لسكان الظفرة للمشاركة والحضور من خلال هذه السباقات وإعطاء جرعة مضاعفة من الإثارة من خلال سباقات الخيل العربي، ولا ننسى أن للخيول مكانة كبيرة لدى أبناء الظفرة ومحبة أيضاً، ولذلك جاء قرار النادي بزيادة عدد هذه السباقات.

وأكد عبد الله القبيسي على أن الجوائز التي رصدت للمسابقات الخاصة بالخيول ستكون قيمة، وأنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، كما سيتم أيضاً تحديد أول سباق في نهاية أكتوبر وفي وقت ملائم لكل الملاك وأبناء الظفرة، وقال: نعد المشاركين والملاك بموسم قوي وحافل وأن تكون هناك جوائز قيمة في كل سباق، كما سيتم الإعلان النهائي عن جدول السباقات في وقت لاحق.