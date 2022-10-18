نادي الإمارات يُكرم «صقور 15»

رأس الخيمة (الاتحاد)

في إطار حرصها الدائم على خلق جو من المنافسة والتحدي وتحقيق الألقاب، كرمت إدارة نادي الإمارات بحضور يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة وعبد الله إبراهيم الطويل ومنصور حسين إبراهيم وجمال أحمد القرصي أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين فريق 15 عاماً بطل موسم 2021-2022.

وقال يوسف البطران إن الرؤية التي يستند إليها مجلس الإدارة تتمحور في المراحل السنية وفق نظرة مستقبلية وتجهيز لاعبين قادرين على حمل لواء «الصقور» في مختلف البطولات، شاكراً في كلمته صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي لمجلس إدارة نادي الإمارات على دعمهم الدائم لمسيرة النادي واهتمامهم الكبير بكل شؤون القلعة الخضراء المختلفة.

وأعرب يوسف البطران عن تمنياته التعاون بين الأجهزة الفنية والإدارية، والذي يعتبر من المطالب الأساسية في عملية تطوير اللاعبين في هذه المراحل، مع ضرورة الاعتماد علي الأساليب الحديثة، مضيفاً أن مجلس الإدارة يمنح هذه الفئات العمرية كل الاهتمام لما لها من دور منتظر في المستقبل.

وعبر منصور حسين عن شكره لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء الذين منحوا هؤلاء اللاعبين هذه الفرصة وهذا التكريم وهذا الدعم، وقال: نحتاج إلى الجماعية والتعاون الجاد، فنحن نعمل في مجال تكوين الصغار والناشئين بنادي الإمارات وفق منهجية مع مواكبة المستجدات والحفاظ على فلسفة النادي، وبلا شك هذا الدعم وهذا التكريم سيكون له أثره على جميع الفرق المختلفة.