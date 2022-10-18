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الرياضي

«مهرجان الألعاب الشاطئية» على «خط الانطلاق»

«مهرجان الألعاب الشاطئية» على «خط الانطلاق»
18 أكتوبر 2022 14:30

 
دبي (الاتحاد)

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أنهى مجلس دبي الرياضي استعداداته لانطلاق «مهرجان الألعاب الشاطئية» الأول من نوعه في دبي، ويتضمن بطولتين شاطئيتين دوليتين تجمعان أقوى الفرق والمنتخبات في العالم، بالإضافة إلى فعاليات وبطولات أخرى تقام على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم من 20 أكتوبر إلى 6 نوفمبر المقبل.
وتأتي كأس القارات للكرة الشاطئية التي ينظمها المجلس للعام 11 على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي، في صدارة قائمة فعاليات «مهرجان الألعاب الشاطئية»، الذي يتضمن أيضاً تنظيم بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية»، وبطولة الريشة الطائرة، وفعاليات أخرى متنوعة تقام على الملاعب المرافقة للاستاد الرئيسي للبطولة.
واكتمل تشييد الاستاد الرئيسي الذي يتسع لنحو 3000 مشجع، بالإضافة مدرج فرعي في الملاعب الجانبية يتسع لـ 200 متفرج لمتابعة فعاليات المهرجان، وغرف تبديل الملابس وغرف الحكام ومندوبي الاتحادين الدوليين لكرة القدم والكرة الطائرة، وملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة، وقرية الجمهور.
وتبدأ فعاليات مهرجان الألعاب الشاطئية يوم الخميس المقبل، حيث تقام فعاليات اليوجا والريشة الطائرة، كما تقام 21 أكتوبر الجولة الإعلامية الخاصة ببطولة الكرة الطائرة الشاطئية، ويتم خلالها تنظيم مؤتمراً صحفياً، يتم فيه تقديم أبرز الفرق العالمية المشاركة في البطولة، كما ستقام فعاليات ترفيهية للإعلاميين والجمهور، بحضور أسطورة الكرة الطائرة البرازيلي جيلبرتو آموراي المعروف بـ «جيبا»، وتتاح الفرصة للإعلاميين والجمهور لإجراء مقابلات مع لاعبي فرق الإمارات وأميركا وكندا وقطر.
وتنطلق يوم السبت المقبل بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» التي تستضيفها دبي للمرة الأولى في المنطقة، وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتستمر منافساتها حتى 30 أكتوبر، ويشارك فيها فرق من 25 دولة، هي الأفضل في العالم، وتجمع 192 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 فريقاً، ويخوضون 266 مباراة.
وتنطلق الأول من نوفمبر «النسخة 11» من «كأس القارات لكرة القدم الشاطئية» بمشاركة أفضل 8 منتخبات في العالم، حيث تشهد منافسات اليوم الأول إقامة 4 مباريات تبدأ بلقاء أميركا مع اليابان في الساعة 4:00 مساءً، تليها مباراة منتخبنا مع إسبانيا في الساعة 5:15 مساءً، كما يلتقي السعودية مع البرازيل في الساعة 6:45 مساءً، وباراجواي مع إيران في الساعة 8:00 مساءً، وتستمر منافسات البطولة حتى 6 نوفمبر.
وسيكون الدخول للجمهور بالمجان طوال أيام المهرجان لمتابعة أقوى المنافسات في البطولات الدولية والاستمتاع بأداء الفرق العالمية في بطولتي الكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، كما تتاح للجمهور الفرصة للمشاركة في الفعاليات الترفيهية التي تقام في المهرجان على الملاعب الجانبية، وبالإضافة إلى ألعاب الأطفال وعربات الطعام في قرية البطولة وغيرها الكثير من الفعاليات الترفيهية.

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