«ذهبية بنزيمة» تمنح «الليجا» أرقاماً كاسحة



مدريد (الاتحاد)

حصل كريم بنزيمة على الكرة الذهبية، بعد إجماع هذا العام على أن اللاعب «34 عاماً» هو الأكثر جدارة بها.

عزز فوز بنزيمة هيمنة الكرة الإسبانية في الجائزة، بالنظر إلى تاريخها، كان الفائز ينتمي إلى نادٍ في الدوري الإسباني في 24 مناسبة، ومن بعده الدوري الإيطالي برصيد 18 فائزاً، والدوري الألماني «9 فائزين»، والدوري الإنجليزي «6 فائزين».

بعبارة أخرى، يوجد في «الليجا» الآن عدد من الفائزين بالكرة الذهبية يساوي الدوري الإيطالي والإنجليزي معاً «24»، وهو أمر مثير للإعجاب عند النظر إلى جميع اللاعبين الرائعين الذين تم ترشيحهم للجائزة منذ إطلاقها من «فرانس فوتبول» عام 1956.

بالنظر إلى القرن الـ 21 فقط، 16 من أصل 22 فائزاً حتى الآن، لعبوا مع نادٍ إسباني خلال فوزهم، كان هذا هو الحال مع رونالدو نازاريو «ريال مدريد، 2002»، رونالدينيو «برشلونة 2005»، فابيو كانافارو «ريال مدريد 2006»، ليونيل ميسي «برشلونة 2009,2010,2011,2012,2015,2019 و2021«، كريستيانو رونالدو «ريال مدريد 2013,2014,2016 و2017»، ولوكا مودريتش «ريال مدريد، 2018»، والآن كريم بنزيمة «2022».

بنزيما أصبح ثامن لاعب مختلف من ريال مدريد يفوز بالكرة الذهبية، وهو رقم قياسي بين كافة الأندية، وسابع لاعب مختلف من الدوري الإسباني يفوز بالجائزة في هذا القرن.

بالنسبة إلى بنزيمة، كان تلقي التكريم في العاصمة الفرنسية الطريقة المثلى للاحتفال بنجاحه الأخير، لا يزال ثاني أفضل هداف لريال مدريد على الإطلاق يقدم أداءً على أعلى مستوى، آخرها افتتاح التسجيل في فوز فريقه 3-1 في الكلاسيكو يوم الأحد، والآن يركز على مواجهة إلتشي خارج ملعبه مساء الأربعاء.