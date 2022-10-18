نهائي «الكأس الأغلى».. تغطية استثنائية على «أبوظبي الرياضية»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «قنوات أبوظبي الرياضية»، التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في الإمارات، استعدادها لبث مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الكروي 2021-2022 بين الوحدة والشارقة، على شاشة «قناة أبوظبي الرياضية 1» و«قناة أبوظبي الرياضية 2».

وكشفت «قنوات أبوظبي الرياضية» عن تخصيص تغطية متميزة ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكروي الوطني، وذلك لمدة تزيد على 40 ساعة من البث المباشر، وعلى مدار 4 أيام قبل موعد المباراة النهائية التي ستُقام يوم الجمعة المقبل، في استاد هزاع بن زايد الدولي بمدينة العين، في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتتضمن الباقة البرامجية الخاصة بالحدث، والتي انطلقت أمس، عدداً من البرامج المتنوعة التي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالنهائي المرتقب، وتشمل أفلاماً وثائقية وبرامج مسجلة لتاريخ البطولة تستمر لأكثر من 12 ساعة، واستوديوهات تحليلية من قلب الملعب باللغتين العربية والإنجليزية، بمشاركة نخبة من أهم المحللين والنقاد الرياضيين ونجوم فريقي الوحدة والشارقة، وكذلك التعرف على آخر الاستعدادات الخاصة بالفريقين، وغيرها من البرامج المخصصة للجماهير.

وتبدأ التغطية اليوم الثلاثاء على شاشة «قناة أبوظبي الرياضية1» في الساعة الرابعة عصراً مع برنامج «فان زون»، والذي يرصد نبض الجماهير وتوقعاتهم وآمالهم المرجوة حول حامل الكأس، يليه عرض وثائقي عن فريق «الوحدة» في الساعة الخامسة، ووثائقي عن فريق الشارقة في الساعة السادسة، وذلك قبل عرض برنامج «عشاق النهائي» في الساعة السابعة، ووثائقي نهائي 2003 في الساعة الثامنة، لتختتم تغطية اليوم الأول مع برنامج خاص بنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الساعة التاسعة.

أما تغطية اليوم الثاني، فتبدأ في الرابعة عصر الأربعاء مع برنامج «فان زون»، يليها عرض وثائقي «تاريخ الكأس» في الساعة الخامسة، يليه في الساعة السادسة عرض برنامجي «حوار رئيس الوحدة» و«حوار رئيس الشارقة»، وبرنامج «هدّي اللعب» الذي يبث في الساعة الثامنة، وتختتم تغطية اليوم الثاني مع برنامج خاص بعنوان «نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، والذي يُعرض في الساعة التاسعة.

في حين تبدأ تغطية اليوم الثالث «الخميس»، لختام البطولة الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً مع نقل مباشر للمؤتمر الصحفي الخاص بالوحدة، يليه نقل مباشر للمؤتمر الصحفي الخاص بالشارقة في الساعة الواحدة ظهراً، وبرنامج «فان زون» الذي يبث في الساعة الرابعة عصراً، فيما يعرض الوثائقي «تاريخ الكأس» في الساعة الخامسة، وبرنامج «المدير الفني» في الساعة السادسة، وبرنامج «فان زون» الذي يستعرض تدريبات الفريقين في الساعة السابعة، لتختتم تغطية اليوم الثالث مع برنامج «نهائي كأس رئيس الدولة» في التاسعة مساءً.

أما اليوم الأخير من التغطية «الجمعة»، فيبدأ مع برنامج «فان زون»، وبرنامج «نهائي كأس رئيس الدولة»، ينتقل المشاهدون من بعدها إلى «الاستوديو التحليلي» الخاص بالمباراة باللغة العربية على قناة أبوظبي الرياضية 1، وباللغة الإنجليزية على قناة أبوظبي الرياضية 2، قبل بدء النقل المباشر وانطلاق صافرة بدء المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة، وذلك عبر شاشتي «قناة أبوظبي الرياضية 1» و«قناة أبوظبي الرياضية 2»، لتنتهي تغطية بطولة الموسم مع برنامج «نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، الذي يُعرض الساعة 11 قبل منتصف الليل.

وتعرض التغطية الخاصة المؤتمرات الصحفية التي يعقدها مدربو الفريقين مباشرةً، فضلاً عن لقاءات حصرية يجريها أكثر من 10 مراسلين مع اللاعبين للتعرف على كواليس تحضيراتهم وتدريباتهم ونقل الحدث بكافة تفاصيله، كما يعرض برنامج «أغلى الكؤوس» آخر استعدادات نجوم الماضي من الفريقين، في رحلة تأخذ عشاق كرة القدم عبر الزمن، من خلال أكثر من 60 تقريراً لرصد وتحليل تاريخ البطولة ومشوار الوصول إلى النهائيات، وتعيد التغطية إلى أذهان المشاهدين صوراً ولقطات من اللقاء الذي جمع الفريقين في عام 2003 في سهرة خاصة في رحاب الماضي.

يُذكر أن الوحدة نجح في التأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب بني ياس عقب نهاية مواجهة إياب نصف النهائي، والتي انتهت بينهما بالتعادل 2-2، مستفيداً من فوزه ذهاباً 4-1، في حين تأهل الشارقة إلى نهائي الكأس على حساب الوصل 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.