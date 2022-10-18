8 خيول تشارك في كأس الوثبة بالسويد



أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية عصر غداً «الأربعاء»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسبق البالغ جائزته 5 ألف يورو، 8 من نخبة الخيول، أبرزها «دجيلانو»، بقيادة كارلوس لوبيز، وهو فائز 8 مرات من إجمالي 34 مشاركة، ويحمل التصنيف الأعلى البالغ 79 رطلاً، و«سهم الخالدية» بقيادة ريبيكا ستيل، الفائز 6 مرات من إجمالي 37 مشاركة ويبلغ تصنيفه 73، وهما للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون.

وينافس أيضاً «توب مدينا» لإسطبلات سويدن، وقيادة اليون شافيس «72 رطلاً»، وفائز في 6 سباقات، و«نو ريسك نو ريوارد» لشارلوت جوس ويورجن بولبرو اجيرهولم «75 رطلاً»، وفائز مرتين، ويقوده مارتن رودريجو، و«لينداهلز أفاتار» لأنيتا لينداهل، وقيادة أندرياس تابيا دالبارك «75 رطلاً»، وفائز 4 مرات، وهما بإشراف المدربة شارلوت لاد.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.