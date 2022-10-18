ابن ثعلوب يرحب بأسرة الجودو العالمي في الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



رحب محمد بن ثعلوب الدرعي سفير الصداقة والسلام والإنسانية في الاتحاد الدولي للجودو، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «أبوظبي جراند سلام 2022»، بأسرة الجودو في بلدهم الإمارات التي تحتضن «النسخة 15» من المنافسات، ومواصلة التعاون مع الاتحاد الدولي، والذي بدأ عام 2009 باستضافة البطولة الأولى من بطولة «جراند بريكس»، وتحولت بعدها إلى «الجائزة الكبرى للجراند سلام للجودو».

وأضاف: بكل الحب نرحب بضيوف الإمارات في العاصمة أبوظبي، وهي تستعد لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام، من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي، بصالة أرينا جيو جيتسو، في مدينة زايد الرياضية، وتعتبر واحدة من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، وتشهد مشاركة 66 دولة حتى الآن، من بينها 11 دولة عربية، بعد إغلاق باب التسجيل منذ أسبوع، حسب لائحة البطولة الصادرة من «دولي الجودو»، وقبل بدء إجراءات القرعة عبر تقنية الفيديو في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس المقبل، قبل انطلاق الدور التمهيدي بعد غدٍ.

ويحضر مراسم القرعة بجانب مسؤولي الاتحادين الإماراتي والدولي واللجنة المنظمة، ممثلو الدول المشاركة في البطولة عقب وصولهم إلى مقر إقامة الوفود في فندق الوحدة ميلينيوم.

ويبدأ منتخبنا الذي يضم 10 لاعبين، تدريباته الأربعاء بصالة أرينا جو جيتسو الفرعية بمدينة زايد الرياضية، بعد سلسلة من المعسكرات والمشاركات الخارجية، في المجر وجورجيا وإيطاليا، وآخرها المشاركة في بطولة العالم بطشقند من 6 إلى 12 أكتوبر الحالي.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة أماكن بالمجان للجمهور، بعد أن أبدت بعض الجاليات رغبة لمشاهدة مباريات البطولة ومؤازرة أبطال بلدانها.

يشارك في بطولة أبوظبي جراند سلام معظم الأبطال الذين فازوا بألقاب بطولة العالم بطشقند الأوزبكية، وفي مقدمتهم أبطال جورجيا وأوكرانيا وبلغاريا.