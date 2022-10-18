15 فريقاً تشارك في «المؤسسات الحكومية»



الشارقة (الاتحاد)



تجرى مساء غد «الأربعاء» مراسم سحب قرعة البطولة الرابعة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، ويشارك فيها 15 فريقاً تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

وتضم قائمة الفرق المشاركة، جمعية الشارقة التعاونية، ومجلس الشارقة للتعليم، وبلدية مدينة كلباء، والإدارة العامة للحرس الأميري، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الشؤون الإسلامية، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية مدينة الحمرية.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة في كل المنافسات الرياضية لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهتم بتوفير كل الخدمات لموظفي حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن الهدف من البطولة، هو تنمية روح المنافسة الشريفة في جو أسري، مشيراً إلى أن البطولة تعتبر فرصة جيدة للتواصل بين موظفي الشارقة في خارج أوقات العمل اليومية.