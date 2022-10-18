ناكامورا يعتزل في «الرابعة والأربعين»!



طوكيو (أ ف ب)

يودّع الدولي الياباني السابق شونسوكي ناكامورا «المستطيل الأخضر»، بعد مسيرة دامت 26 عاماً في ملاعب كرة القدم، مع نهاية الموسم الحالي، وفق ما أعلن ناديه يوكوهاما أف سي.

برز لاعب الوسط الهجومي البالغ 44 عاماً بشكل خاص مع سلتيك الذي تُوج معه ثلاث مرات بلقب الدوري الاسكتلندي، وخاض نسختين من نهائيات كأس العالم.

نقل ناديه عنه في بيان: في مسيرتي الطويلة في كرة القدم، عانيت من انتكاسات عدة، ولكن كان هناك دائماً أشخاص دعموني ودفعوني إلى الأمام.

وتابع: تمكنت من القتال لاعب كرة قدم، لأني كنت محاطاً بدعم كبير.

لم يعط ناكامورا تفاصيل محددة لاعتزاله، لكن الصحافة المحلية تحدثت عن إصابات في كاحله الأيمن.

بدأ مسيرته مع يوكوهاما مارينوس في 1997، قبل أن ينتقل إلى أوروبا ويلعب مع أندية عدة بينها سلتيك «2005-2009»، وإسبانيول الإسباني «2009-2010»، قبل أن يعود إلى بلاده من بوابة ناديه الأول حتى 2017، ثم جوبيلو إيواتا، وبعدها إلى يوكوهاما أف سي منذ 2019.

لعب مع اليابان 98 مباراة بين 2000 و2010 وتوج مع «الساموراي» بطلاً لآسيا في 2000 و2004، وسجّل له 24 هدفاً.

يُنسب إلى ناكامورا المساعدة في تمهيد الطريق للاعبين اليابانيين في أوروبا وفي سلتيك الذي يضم راهناً في صفوفه أربعة لاعبين يابانيين.

قال في البيان: مضى 40 عاماً منذ أن ركلت كرة قدم للمرة الأولى في الحضانة.

وقال: في البداية بدأت كرة القدم من أجل المتعة فقط، لكنها أصبحت وظيفتي وتمكنت من قضاء 26 عاماً لاعباً محترفاً.