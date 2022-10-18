القمة تهتز تحت أقدام «الفرسان» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)



صام الهجوم الأقوى في «دوري المحترفين تحت 21»، ممثلاً في شباب الأهلي «22»، والجزيرة «16»، عن التسجيل للمرة الأولى بالتعادل السلبي خلال مباراة الفريقين في قمة «الجولة السادسة»، والتي شهدت صعود الوحدة إلى مقعد الوصافة، بفوزه على ضيفه العين 4-1، فيما دخل دبا «مربع الكبار» وحل رابعاً، بتغلبه على اتحاد كلباء 4-2، في الوقت الذي تفوق فيه خورفكان على ضيفه عجمان 1-0، والظفرة أمام البطائح 2-1، وحسم التعادل السلبي مباراتي الوصل والشارقة، والنصر وبني ياس.

واحتفظ «الفرسان» بصدارته لترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بتعادله السلبي الأول أمام مضيفه «فخر أبوظبي» المتراجع إلى «المركز الثالث» برصيد 11 نقطة، في المقابل نجح «العنابي» في حصد فوز عريض على حساب ضيفه «الزعيم» في «الكلاسيكو» بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، مقابل 7 نقاط للعين المتراجع إلى المركز السابع.

وافتتح مبارك سالم التسجيل للوحدة في الدقيقة 19، وأدرك السوداني محمد عوض التعادل للعين في الدقيقة 26، ليرد أصحاب الأرض بثلاثة أهداف حملت توقيع سالم السومحي «الدقيقة 40»، إسماعيل الزعابي «الدقيقة 76»، وعبدالله أحمد «الدقيقة 82»، ومثلت الخسارة أمام «العنابي» الثالثة على التوالي، في مشوار «الزعيم» بعد مباريات اتحاد كلباء 2-4، ودبا 0-1.

وفرض «النواخذة» أفضليته ضمن «رباعي المقدمة» برصيد 10 نقاط، بعدما واصل سلسلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق فوزه الثالث على حساب ضيفه اتحاد كلباء 4-2، وسجل لدبا عبدالله كوندي «الدقيقة 19»، خميس الزيودي «الدقيقة 33»، هنريقو «الدقيقة 58»، إيميرسون «الدقيقة81»، فيما اكتفى «النمور» المتراجع إلى المركز العاشر برصيد 5 نقاط، بهدفي راشد الكندي «الدقيقة 45»، والدو جوانزليس «الدقيقة 53».



نتائج الجولة السادسة



الجزيرة - شباب الأهلي 0-0

الوحدة - العين 4- 1

دبا - اتحاد كلباء 4- 2

خورفكان - عجمان 1- 0

النصر - بني ياس 0- 0

البطائح - الظفرة 1- 2

الوصل - الشارقة 0- 0

فرق الصدارة



1- شباب الأهلي «16 نقطة»

2- الوحدة، «13 نقطة»

2- الجزيرة «11 نقطة»

4- دبا «10 نقاط»