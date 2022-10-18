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هيجواين.. «نهاية الحلم»

هيجواين.. «نهاية الحلم»
18 أكتوبر 2022 11:00

 
نيويورك (أ ف ب)

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أسدل جونزالو هيجواين المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق الستار عن مسيرته الكروية، بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع إنتر ميامي الأميركي، ليضع حداً لمشوار في الملاعب شهد على فوزه بالألقاب في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وبلوغ نهائي كأس العالم مع منتخب بلاده.
وكانت المباراة الأخيرة لابن الـ34 عاماً خسارة أمام حامل اللقب نيويورك سيتي في الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» من الدوري الأميركي.
قال خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة «الحلم انتهى، الآن تبدأ حياة أخرى».
سبق لهيجواين أن أعلن في وقت سابق من الشهر أنه سيعتزل مع نهاية الموسم الحالي، لكن المشوار انتهى أبكر من المتوقع بعد خسارة فريقه 3-صفر.
ألغي له هدف في الشوط الأول بداعي التسلل، ولكن الخصم كان الطرف الأفضل في المباراة ليودّع هيجواين الملاعب، بعد أن جلس صامتاً على أرض الملعب لعدة دقائق مع نهايتها.
قال لاعب ريال مدريد الإسباني السابق: شعرت كأن كل ما أحببته قد انتهى، كانت كرة القدم نصف حياتي، مسيرة دامت 17 عاماً، وشريط الذكريات مرّ في ذاكرتي، أغادر سعيداً جداً، لأني قدمت كل ما لدي حتى اليوم وهذا الأمر الأهم.
وحل هيجواين في أوروبا عام 2006، حين انضم لريال مدريد قادماً من ريفر بلات، في طريقه لإحراز لقب دوري «الليجا» ثلاث مرات والكأس مرة واحدة والكأس السوبر المحلية مرتين وسجل معه 107 أهداف في 190 مباراة.
انتقل في 2013 إلى إيطاليا من بوابة نابولي الذي حطم بألوانه الرقم القياسي لعدد أهداف الدوري في موسم واحد «36 في 35 مباراة موسم 2015-2016»، قبل أن يعادله لاحقًا هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي «موسم 2019-2020»، وسجل له 71 هدفاً في 104 مباريات وفاز معه بكأس إيطاليا والكأس السوبر المحلية.
انتقل بعدها الى يوفنتوس في 2016 مقابل 90 مليون يورو، لكن بعد موسمين متواضعين مع الفريق، انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة في صيف 2018 قبل أن ينتقل معارًا أيضاً إلى تشيلسي الإنجليزي في مطلع 2019 الذي حقق معه لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ومن ثم يعود الى تورينو في صيف 2019.
وغادر هيجواين عملاق تورينو، بعدما أسهم في فوزه بلقب الـ «سيري أ» ثلاث مرات، بالإضافة الى كأس إيطاليا مرتين وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.
انضم إلى إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في صيف 2020.
خاض ثلاث نهائيات في كأس العالم وسجل 31 هدفًا في 75 مباراة دولية وبلغ نهائي مونديال 2014 في البرازيل قبل الخسارة أمام ألمانيا.

الأرجنتين
أميركا
هيجواين
ريال مدريد
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