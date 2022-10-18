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«إصابة الفخذ» تهدد كوكي

«إصابة الفخذ» تهدد كوكي
18 أكتوبر 2022 10:43

 
مدريد (أ ف ب) 

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يعاني كوكي قائد أتلتيكو مدريد ولاعب وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم، من إصابة على مستوى الفخذ، قبل شهر على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وفق ما أعلن ناديه.
جاء في بيان لنادي العاصمة: يعاني كوكي من إصابة في الفخذ بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها، سيبدأ في تلقي جلسات العلاج والتدريب على إعادة التأهيل، من دون أن يحدد فترة غيابه.
وأشارت الصحافة الإسبانية الى أن ابن الثلاثين عاماً سيغيب حتى انطلاق نهائيات كأس العالم «20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر»، ولكن قد يعود في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال قطر.
خرج كوكي في الدقيقة 81 من المباراة التي فاز بها أتلتيكو 1-صفر على مضيفه أتلتيك بلباو في الدوري المحلي.
تفتتح إسبانيا بطلة 2010 مشوارها في 23 نوفمبر أمام كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة الى جانب ألمانيا واليابان.

إسبانيا
أتلتيكو مدريد
كوكي
كأس العالم 2022
مونديال 2022
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