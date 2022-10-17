100جامعة تستعرض برامجها في «نجاح أبوظبي»

خلفان النقبي (أبوظبي)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض نجاح أبوظبي في دورته السادسة عشرة.

حضر الافتتاح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وأكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة، وعدد من السفراء والممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الحكيمة، تتبّنى رؤية استراتيجية لاستدامة مستقبل التعليم وجودته، وتكرّس جهودها لنشر المعرفة والنماذج التعليمية العالمية لبناء جيل مثقف ومبدع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لاستشراف الخمسين عاماً المقبلة بالابتكار والريادة والتنافسية واقتصاد المعرفة، وفق أفضل الممارسات.

وأضاف معاليه: «تشارك الوزارة في معرض (نجاح أبوظبي) عبر منصة تجمع العديد من الإدارات، وهي إدارة الاختبارات الوطنية، وإدارة البعثات، وإدارة التسجيل، وإدارة المعادلات، بجانب عددٍ من ورش العمل عن اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، لتزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعلمية، وتعزيز عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص».

وقال: «إن الهدف من مشاركة الوزارة في المعرض هو استقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، وتعريفهم بالفرص والمجالات الدراسية والمهنية المختلفة، وتوجيههم نحو المجال الدراسي المناسب بناءً على قدراتهم وميولهم، وتقديم المعلومات والبيانات التي تتعلق بكيفية الالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد، واستقطاب الطلبة المواطنين المؤهلين للتقديم على برنامج البعثات الدراسية، وتنمية الوعي الأسري بفرص التعليم المتاحة، وتوطيد وتوثيق العلاقات بين الوزارة والمؤسسات التعليمية كافة في الدولة».

وقال الدكتور سيف خليفة الشعالي، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للتطوير والاستثمار: «نطمح من خلال مشاركتنا في معرض نجاح أبوظبي إلى استقطاب الطلبة المتميزين من خريجي الثانوية العامة الذين يطمحون لاستكمال دراستهم العليا».

وأوضح أن الجامعة تطرح 13 برنامجاً أساسياً أبرزها اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والتسامح والتعايش الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، علاوة على برنامج البكالوريوس في الفلسفة والأخلاق الذي اعتمدته الجامعة مؤخراً، مؤكداً حرص الجامعة في التوسع.

من جانبها، أوضحت جامعة الإمارات العربية المتحدة أنها تضم 9 كليات خرجت فيها أكثر من 74 ألفاً و214 خريجاً وخريجة منذ افتتاحها، وعدد الطلاب المسجلين بها حالياً يبلغ أكثر 14 ألفاً و481 طالباً وطالبة، من 75 دولة على مستوى العالم. وبينت الجامعة أنها تعاونت من خلال 9 مراكز بحثية تابعة لها مع أكثر من 80 دولة على مستوى العالم، حيث صنفت في المرتبة السابعة على مستوى الوطن العربي، وضمن قائمة أفضل 30 مؤسسة تعليم عالٍ عربية افتتحت منذ أقل من 50 عاماً، ورقم 288 على مستوى العالم، حيث سجلت أكثر من 118 براءة اختراع.

وقالت دعاء قطيقان مسؤولة استقطاب الطلبة في الجامعة الأميركية في الشارقة: «نستعرض من خلال مشاركتنا في المعرض 4 كليات هي الهندسة، والعلوم والآداب، والتصميم، وإدارة الأعمال، علاوة على المنح الدراسية التي تصل إلى 50% للطلبة المتفوقين».

تثقيف الطلبة

قال بسام مرة، مدير إدارة استقطاب الطلبة في جامعة أبوظبي: «نشارك في معرض نجاح أبوظبي لتثقيف الطلبة، وإتاحة الاطلاع على وظائف المستقبل وأكثرهم طلباً لسوق العمل على الصعيد المحلي والعالمي، علاوة على تسليط الضوء على 50 برنامجاً تطرحها الجامعة في البكالوريوس والماجستير من خلال 4 فروع»، مؤكداً أن جامعة أبوظبي تتمتع بتنوع طلابي، حيث تحتضن أكثر من 100 جنسية، وتعمل على التوسع في استقطاب طلبة من دول جديدة على مستوى العالم.

وبين حمد الغضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الإدارية والمالية، أن الجامعة تشارك في معرض نجاح أبوظبي كل عام بهدف إطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على التخصصات التي تطرحها الجامعة، والمنح الدراسية، والرد على جميع استفساراتهم، وذلك لمساعدتهم في اختيار دراسة التخصص المناسب للتخصص المستقبلي. وأوضح فادي الخوري، مدير قسم التسجيل، في جامعة السوربون أبوظبي، أن معرض النجاح يوفر فرصة للتواصل مع الطلبة، حيث يعمل ممثلو قسم التسجيل في الجامعة خلال المعرض على طرح أكثر من 30 برنامجاً تشمل البكالوريوس في مجال العلوم، اللغات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، القانون، الاقتصاد والإدارة، الماجستير، وبرامج التعليم المستمر.