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الرياضي

«الأخضر» السعودي يبدأ معسكر أبوظبي «المونديالي»

«الأخضر» السعودي يبدأ معسكر أبوظبي «المونديالي»
18 أكتوبر 2022 02:48

مصطفى الديب (أبوظبي)

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وصلت إلى العاصمة أبوظبي، أمس، بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، وذلك للدخول في معسكر تدريبي أخير، استعداداً للمشاركة في كأس العالم، التي ستنطلق الشهر المقبل في قطر.
ووصلت البعثة إلى مطار البطين الخاص عند السادسة من مساء أمس «الاثنين»، وكان في استقبالها سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وصلاح الهطلاني نائب السفير السعودي بالإمارات، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية. ويستمر معسكر «الأخضر» السعودي حتى العاشر من شهر نوفمبر المقبل، وتتخلله مباراتان وديتان استعداداً للحدث الكروي الأهم عالمياً.

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