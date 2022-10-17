«الجودو» يدخل أجواء «أبوظبي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

دخل منتخبنا الوطني للجودو أجواء بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو 2022، مع بدء العد التنازلي لانطلاقة البطولة التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بالفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي بصالة «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي تشهد مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من أكثر من 70 دولة من مختلف القارات، من بينها 11 دولة عربية، بجوائز نقدية تبلغ، حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو «IJF»، نحو 154 ألف دولار.

وتبدأ صباح غدٍ بصالة «جو جيتسو أرينا» في أبوظبي تدريبات منتخبنا الوطني للجودو في نطاق معسكره الداخلي، الذي ضم 10 لاعبين استعداداً للبطولة، حيث تتواصل التدريبات يومياً على فترتين صباحية ومسائية حتى موعد البطولة.

وانتهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة- برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ومتابعة ناصر التميمي أمين السر العام مدير البطولة- من الترتيبات كافه لاستضافة البطولة التي تبدأ مراسمها باستقبال الوفود اعتباراً من مساء اليوم بمختلف مطارات الدولة، لحين موعد الاستضافة الرسمية بمقر الوفود الرياضية بفندق ملينيوم الوحدة اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، على أن تجرى مراسم القرعة بعد ظهر الخميس المقبل بصالة البطولة، عبر تقنية الفيديو «Draw Online»، وذلك حسب الجدول الزمني المعتمد للبطولة الكبرى.

وحددت لائحة الاتحاد الدولي للجودو، مساء الخميس، موعداً نهائياً لتأكيد المشاركة وتأمين الحجوزات الفندقية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للدولة، وبروتوكول الاتحاد الدولي للجودو الخاص بجائحة «كورونا»؛ لضمان سلامه الجميع.

على الجانب الآخر، يبدأ العمل اليوم في تجهيز وإعداد صالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي عقب تسلمها، بهدف تجهيزها للبطولة الكبرى، وفقاً للمواصفات التي حددها الاتحاد الدولي للجودو.