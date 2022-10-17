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منتدى روابط الدوريات العالمية ينطلق في دبي اليوم

منتدى روابط الدوريات العالمية ينطلق في دبي اليوم
18 أكتوبر 2022 02:48

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق صباح اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، الذي تستضيفه رابطة المحترفين الإماراتية للمرة الأولى في المنطقة، على مدار يومين، في فندق كراون بلازا فيستيفال سيتي بإمارة دبي، بمشاركة نخبة من أبرز المنظمات وروابط دوريات كرة القدم في العالم.
ويشهد المنتدى إقامة اجتماعات وورش عمل، من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل لعبة كرة القدم، من مختلف الجوانب التي ترتبط بحوكمة كرة القدم، قواعد اللعبة، النزاهة وتنسيق الروزنامة الدولية للمنافسات، الانتقالات وحقوق اللاعبين والأندية، وغيرها الكثير.
وستكون البداية في اليوم الأول مع ورشتي عمل موسعتين، بمشاركة المنظمات والروابط من حول العالم، أما في اليوم الثاني، فيقام الاجتماع السنوي الموسع، من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.
وبدأت الوفود المشاركة بالوصول أمس «الاثنين»، مع مشاركة كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رابطة الأندية الأوروبية، رابطة الدوري الأوروبية، رابطة اللاعبين المحترفين «فيفبرو»، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB» ومنظمة العمل الدولية «ILO»، بالإضافة إلى ممثلي روابط دوريات دول كل من: أستراليا، بلجيكا، كوستاريكا، الدنمارك، مصر، الإكوادور، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إسرائيل، قطر، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، مدغشقر، المكسيك، نيجيريا، بنما، بولندا، البرتغال، السعودية، أسكتلندا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، أميركا، أوزبكستان وزيمبابوي.

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دبي
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