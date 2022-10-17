«إمبراطور القمة» النجاح بـ %78

عمرو عبيد (القاهرة)



اعتلى «الإمبراطور» صدارة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما قفز 6 مراكز خلال الأسابيع الماضية وصعد رويداً رويداً نحو القمة، وبدأ «العملاق الأصفر» البطولة في المركز السادس قبل أن يُعدّل وضعه قليلاً نحو المرتبة الخامسة، وعقب الأسبوع الثالث تراجع الوصل إلى المركز السابع، لكنه بدأ قفزاته الواسعة بعدها ليصعد إلى المركز الثالث ثم احتل الوصافة قبل القبض على الصدارة.

0

لم يعرف الوصل الخسارة حتى الآن ووضع في خانة الهزائم لديه «صفراً» صريحاً، ليكون الفريق الوحيد في البطولة من دون أي خسارة، وحصد «الإمبراطور» نسبة نجاح تبلغ 77.8% حتى الآن، وبالطبع هو صاحب النسبة الأفضل على الإطلاق بين فرق دورينا.

8

شارك 8 لاعبين من صفوف «الإمبراطور» في تسجيل وصناعة أهدافه الـ12 في 6 جولات، ويتصدّر فابيو ليما المشهد بتسجيل 5 أهداف بفارق هدف وحيد عن جيلبيرتو أوليفيرا «الوصيف» وصاحب هدف بلوغ القمة الحالية، ثم ثُنائية جابريل دي سوزا «جابرييلزينهو» وهدف لسفيان بوفتيني، كما يملك ليما المعدل الأكبر من التمريرات الحاسمة، بـ3 «أسيست»، يليه علي صالح وتوماس شانكالاي بصناعة هدفين مقابل تمريرة حاسمة واحدة لكل من جابرييلزينهو، سياكا سيديبي وألكسندر فاسيليفيتش.

%50

توازن تكتيكي واضح برهن عليه «الفهود» بتسجيله 50% من الأهداف عبر العمق الهجومي، مقابل 50% من الطرفين التي خرجت بمعدل متساوٍ تماماً إذ أحرز 3 أهداف عبر هجوم الجبهة اليُمنى ومثلها من الجانب الأيسر، كما وضح ذلك بصورة أكبر عبر بلوغه شباك المنافسين 6 مرات من اللعب المُتحرك مقابل 6 أيضاً عبر الركلات الثابتة، وأهداف تلك الركلات وضعته «مُنفرداً» في صدارة قائمة الفرق الأكثر استغلالاً لها.

11

مُتصدّر الدوري سجل 11 هدفاً داخل منطقة الجزاء بنسبة 91.7% من إجمالي أهدافه، مقابل هدف واحد خارج المنطقة أحرزه فابيو ليما من ركلة حرة مباشرة في مرمى «الفارس»، كما سجل الفريق 3 أهداف بتوغل عميق جداً داخل دفاعات المنافسين في منطقة الـ6 ياردات، بنسبة 25% من الإجمالي.

4

الوصل يأتي ضمن صفوة قائمة الفرق التي تجيد تسجيل الأهداف من ألعاب الهواء، حيث أحرز لاعبوه 4 أهداف بتسديدات رأسية بينها 3 من الركلات الركنية، التي أجاد تنفيذها بأكثر من أسلوب «تكتيكي» وكان لها الفضل في الفوز الأخير على «الملك»، كما قدّم أسلوب جماعي لافت بعد صناعته 4 أهداف من تمريرات بينية.

3

يملك «الإمبراطور» ثاني أفضل «دويتو» في النسخة الجارية من دورينا، «الثُنائي» فابيو ليما وجيلبيرتو أوليفيرا، حيث تشاركا سوياً في 3 أهداف صنعها الأول لزميله، وكان آخرها «أسيست بارع بالكعب» ليمنح ليما صديقه 75% من أهدافه، ويأتي «دويتو الفهود» وصيفاً بفارق هدف وحيد عن «ثُنائي الزعيم»، لابا كودجو وسفيان رحيمي، بعدما قدّم المغربي 4 هدايا للتوجولي.