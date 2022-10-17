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الرياضي

«النيران الصديقة» تحرق الشباك 3 مرات!

«النيران الصديقة» تحرق الشباك 3 مرات!
18 أكتوبر 2022 02:48

معتصم عبدالله (دبي)

 شهدت «الجولة السادسة» والمثيرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، تسجيل ثلاثة «أهداف عكسية» كنسبة قياسية خلال جولة واحدة في الموسم الحالي، بعدما اقتصرت «النيران الصديقة» في 35 مباراة على مدار الجولات الخمس الماضية، على هدف وحيد سجله سعود الزحمي مدافع عجمان في مباراة فريقه أمام الشارقة 2-3 ضمن الجولة الثالثة.
وعادت «النيران الصديقة» بقوة في «الجولة السادسة» في ثلاث مباريات، حيث كانت البداية في مباراة شباب الأهلي وضيفه الجزيرة، بعدما افتتح خليفة الحمادي مدافع «فخر أبوظبي» التسجيل لأصحاب الأرض بهدف عكسي في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 1-2، وهو الهدف الأول من «نيران صديقة» في سجل الحمادي، والأول في مرمى الجزيرة في مبارياته أمام «الفرسان» في الدوري منذ موسم 2008 - 2009.
وجاء الهدف الثاني في الجولة من «النيران الصديقة»، في مواجهة «الكلاسيكو» التي جمعت العين بضيفه الوحدة على استاد هزاع بن زايد، والتي انتهت بتفوق «العنابي» بنتيجة 3-2، ومنح أحمد برمان لاعب وسط «الزعيم» منافسه الوحدة فرصة التقدم بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 47 من «هدف عكسي»، ليكون برمان أول لاعب في قائمة «الزعيم» يسجل هدفاً بالنيران الصديقة في مواجهات «الكلاسيكو»، وهو الهدف العكسي الأول على العين منذ هدف شيوتاني أمام النصر 1-2 موسم 2020-2021.

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وافتتح بني ياس التسجيل في مباراته أمام ضيفه النصر 1-1، بالهدف الأول بوساطة ريان مينديز جناح «العميد» والذي سجل من رأسية «هدف عكسي» في مرمى فريقه في الدقيقة 36.

الأهداف العكسية
في الدوري هذا الموسم
- سعود الزحمي «عجمان»، لقاء عجمان - الشارقة 2-3 «الجولة الثالثة»
 - خليفة الحمادي «الجزيرة»، لقاء شباب الأهلي - الجزيرة 2-1 «الجولة السادسة»
 - أحمد برمان «العين»، لقاء العين - الوحدة، 2-3 «الجولة السادسة»
- ريان مينديز «النصر»، لقاء بني ياس - النصر 1-1 «الجولة السادسة»

النيران الصديقة
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