«الحمراء» توقف «أربعة» في «السادسة»

دبي (الاتحاد)

للمرة الأولى خلال الموسم الحالي 2022 - 2023، شهدت مباريات الجولة السادسة إشهار البطاقة الحمراء في 4 مباريات، وشملت أربعة لاعبين في مراكز مختلفة بقيادة الحارس علي خصيف «الجزيرة»، أحمد فوزي مهاجم «الظفرة»، راشد محمد عمر مدافع «النصر»، وكايو لوكاس جناح «الشارقة».

وبدت «البطاقات الأربع» بمثابة تعويض لمباريات الجولة الخامسة «البيضاء» والتي خلت من أي بطاقة حمراء في سبع مباريات، بعدما شهدت انطلاقة الدوري إشهار بطاقتين حمراوين في الجولة الأولى، مقابل بطاقة واحدة في الثانية، وثلاث في الجولة الثالثة، واثنتين في الرابعة. وألقت «البطاقات الحمراء» بظلالها على نتائج الفرق في الجولة السادسة، بعدما خسر الجزيرة أمام مضيفه شباب الأهلي 1-2 بعد طرد قائده الحارس علي خصيف في الدقيقة 82، وهي البطاقة الحمراء الرابعة في سجل الحارس الدولي في الدوري.

وخسر الظفرة في مباراته أمام ضيفه البطائح جهود مهاجمه أحمد فوزي مبكراً بالطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 35، قبل أن يخسر فريقه المباراة بنتيجة 1-2، وهي الحمراء الأولى في سجل المهاجم الشاب «20 عاماً» والمنتقل معاراً من الجزيرة.

ومثلت حالة طرد البرازيلي كايو لوكاس جناح الشارقة، في الدقيقة 34 لمباراة فريقه أمام ضيفه الوصل «بالإنذار الثاني»، «نقطة التحول» في «قمة الصدارة» والتي انتهت بتفوق «الإمبراطور» بنتيجة 1-0، لينتزع المقدمة، وهي الحمراء الثانية في سجل كايو في الدوري منذ 2016، والأولى مع فريقه الحالي الشارقة.

وشهدت دقائق الوقت «بدل الضائع» لمباراة بني ياس أمام ضيفه النصر 1-1، البطاقة الحمراء الرابعة في الجولة والتي نالها راشد محمد مدافع «العميد» بعد الإنذار الثاني في الدقيقة 93.