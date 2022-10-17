«الوصل».. الصدارة على إيقاع «شتاء ليما»

مراد المصري (دبي)

عاد الوصل إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين، عقب انتصاره على الثمين خارج الديار على الشارقة بهدف دون مقابل، ليلة أمس الأول، لتكون المرة الأولى التي يوجد فيها «الإمبراطور» على قمة الترتيب منذ حصد لقب «بطل الشتاء» الشرفي في موسم 2017-2018. وشكل ليما عاملاً مشتركاً في الصدارة في المناسبتين، حيث تصدر الترتيب في 8 ديسمبر 2017، بفارق المواجهات مع العين، حيث تألق ليما أمام شباب الأهلي بتسجيل هدف وصناعة هدفين، ثم عاد اللاعب نفسه ليقدم التمريرة الحاسمة لزميله جيلبرتو أوليفيرا الذي سجل هدف الفوز في شباك «الملك»، ليصل «الفهود» إلى النقطة 14، بفارق نقطة واحدة عن الشارقة تحديداً.

وكانت المرة الأخيرة التي تصدر فيها الوصل الترتيب بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ليعود مرة أخرى ويتصدر بقيادة مدرسة «التانجو» مع خوان أنطونيو بيتزي صاحب الجنسية الإسبانية أيضاً.

وأصبح الوصل الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة، وهو يحاول كسر النحس الذي لازمه طوال سنوات الاحتراف.