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الرياضي

عقم تهديفي «برتقالي»!

عقم تهديفي «برتقالي»!
18 أكتوبر 2022 02:48

رضا سليم (دبي)

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فشل فريق عجمان في القفز لمنطقة الـ 10 نقاط في جدول الترتيب، والتي توجد فيها 4 فرق هي العين والوحدة وشباب الأهلي واتحاد كلباء بعد التعادل السلبي أمام خورفكان في الجولة السادسة، واكتفى بنقطة التعادل للمرة الأولى في مواجهات الفريقين، وأهدر فرصة الفوز الثالث على التوالي.
 ولم تجد جماهير «البرتقالي» مبرراً أمام خط الهجوم لتسجيل الأهداف، بعدما تسابقوا في إهدار الفرص أمام مرمى المنافس، خاصة وليد أزارو الذي انفرد بالمرمى مرتين وفراس بالعربي وكلاهما من الأوراق الرابحة في يد الصربي جوران توفيجدزيتش مدرب الفريق.
سجل «البركان» على مدار المباريات الماضية 8 أهداف بمعدل هدفين لكل من وليد أزارو وفراس بالعربي بريستيج مبونجو وهدف لكل من على مدن وعصام فايز، وهي المرة الثانية التي يصوم فيها الفريق عن إحراز الأهداف وكانت المرة الأولى في مباراة النصر بالجولة الثانية فيما عدا ذلك سجل البرتقالي في 4 مباريات سواء في حالات الفوز أو الخسارة.

عجمان
العين
الوحدة
شباب الأهلي
اتحاد كلباء
خورفكان
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