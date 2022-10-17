لوحة جماهيرية رائعة في ملعب «الملك»

الشارقة (الاتحاد)

لوحة جميلة رُسمت في مدرجات استاد الشارقة، لم نرها منذ سنوات طويلة، جمعت جماهير «الملك» و«الفهود»، في قمة جاءت مثالية جماهيرياً، وقبل أن تبدأ المباراة بأكثر من 60 دقيقة، كانت الأهازيج في المدرجات تنذر بأن الموقعة سيكون لها وقع جميل، جماهير «الملك» تزحف إلى المدرجات، وجماهير الفهود جاءت مبكراً إلى الملعب، وظلت تهتف بشكل منظم وحماسي جعل الجميع يتفاعلون معهم في الملعب.

اللوحة الجماهيرية الرائعة اكتملت مع دخول الفريق لأرض الملعب، وأصبح الفن ينطلق من المدرجات بأشكال مختلفة، بالـ «تيفو» تارة، وبالأغاني تارة أخرى، جعلت الجميع يتجه للمدرجات أولاً قبل الدخول في أجواء المباراة الساخنة.

ومع انطلاق صافرة البداية، تحول الملعب إلى كتلة من الحماس، وهو ما يحدث في ملعب الإمارة الباسمة منذ سنوات الزمن الجميل لـ«الملك»، وكان عدد الجماهير في المدرجات يفوق الـ 10 آلاف في منظر جاء رائعاً بكل المقاييس.