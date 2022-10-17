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فرحة كايو لم تكتمل!

فرحة كايو لم تكتمل!
18 أكتوبر 2022 02:48

علي معالي (الشارقة)

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قبل أن تبدأ مباراة الشارقة مع الوصل، حرصت زوجة البرازيلي كايو لوكاس مهاجم الملك أن تحتفي بزوجها من خلال عمل «تيفو» كبير يحمل صورة اللاعب، وجلست مبكراً في المكان المخصص بالمدرجات، على أمل أن يتألق كايو كما تعودت في المباريات الأخيرة ويقود الملك للانتصار وتسجيل الأهداف.
كانت ثقة زوجة كايو كبيرة في قدرات زوجها بأرض الملعب، مثلما وثق جمهور الشارقة أيضاً، وبالفعل كان اللاعب متألقاً من اللحظة الأولى، وسدد وهاجم وكان أخطر لاعبي الملك على مرمى الفهود، لكن ذلك لم يدم طويلاً، حيث كانت البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 34 كفيلة بأن تجعل اللاعب يجلس إلى جوار الـ «تيفو» في المدرجات، ليخسر الملك قوة ضاربة كان لها تأثيرها السلبي الكبير، وخسارة الملك للصدارة، ولم تكتمل فرحة كايو وأسرته بهذه المبادرة. من دون شك تأثر كايو لما حدث، قائلاً: «تلقيت بطاقتين صفراوين غير عادلتين، وتم طردي من المباراة ووقع الضرر على فريقي في النهاية، وأعتذر لزملائي وفريقي وجماهير الفريق على ما حدث».

الشارقة
الوصل
كايو
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