«تيفو الروح الرياضية» يتصدر المشهد

دبي (الاتحاد)

رفعت الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين شعار «شجع بروح رياضية»، وهي المبادرة التي بدأت من مواجهة كلاسيكو الإمارات بين العين والوحدة في مدرجات استاد هزاع بن زايد وانتقلت إلى بقية الملاعب في أغلب المباريات، ونشر رابطة دوري المحترفين هاشتاج «#شجع_بروح_رياضية» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو ما نشرته الأندية على حساباتها الرسمية بجانب نزول الأطفال مع طاقم التحكيم في بداية المباريات وهم يحملون الشعار.

ورغم أن جماهير الأندية اعتادت أن ترسم «تيفو» في المدرجات لفريقها أو لاعبيها، إلا أن المبادرة كانت الأبرز على مدار الجولة وجاءت ضربة البداية بعدما أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وناديي العين والوحدة مبادرة مجتمعية تحت شعار «شجع فريقك بروح رياضية، واستمتع بالمنافسة».

ووجهت الرابطة الشكر لجماهير الأندية على تفاعلها مع المبادرة وحضورها المميز في هذه الجولة، والتي تعد أعلى معدلات الحضور الجماهيري هذا الموسم، خاصة أنها شهدت 3 قمم، الأولى كانت بين شباب الأهلي والجزيرة والثانية العين والوحدة، وكان الختام بين الشارقة والوصل.