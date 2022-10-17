هجوم «النواخذة».. الحصيلة الأضعف

فيصل النقبي (دبا)

ثلاثة أهداف فقط هي حصاد دبا الهجومي بعد نهاية الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الحصاد الأضعف للفريق خلال مواسمه الستة في المسابقة بعصر الاحتراف.

وبالنظر للإحصائيات، فقد سجل «النواخذة» في موسمه الأول 5 أهداف من 6 جولات، وسجل في موسمه الثاني 5 أهداف كذلك، وفي الموسم الثالث بلغت حصيلة الأهداف 4 أهداف فقط، وفي الموسم الرابع ارتفعت إلى 7 أهداف، وفي الموسم الخامس بلغت 6 أهداف وشهدت في هذا الموسم تراجعاً مخيفاً للغاية.

فقد سجل الفريق أمام الوصل وعجمان وشباب الأهلي هدفاً بكل مباراة، فيما استقبل 12 هدفاً، وتبدو مهمة الفرنسي جريجوري صعبة للغاية في ترميم خط هجوم الفريق وإصلاح الأمور الهجومية والدفاعية.