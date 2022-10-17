العويس يحلق بميداليتين في «فرنسا الوطنية للجو جيتسو»

باريس (وام)

بمشاركة نحو 2200 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، واصلت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو تألقها في تنظيم الفعاليات الناجحة في مدن عدة بالتزامن، بإقامة 5 بطولات في ثلاث قارات مختلفة في غضون 48 ساعة.

وشهد يوما السبت والأحد جولات بكل من أوروبا وأميركا الشمالية وأفريقيا، لتعزز رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو مكانة العاصمة أبوظبي واتحاد الجو جيتسو، كأكبر مطور للعبة في العالم.

وأصبحت إقامة هذه الجولات الـ5 في آن واحد شهادة نجاح جديدة لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو وقدراتها التنظيمية، خاصة أنها دأبت على تنظيم هذه الفعاليات المتزامنة في أكثر من مناسبة سابقة.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، توج الإماراتي سلطان العويس بفضيتي منافسات البدلة لوزن 62 كجم، ومن دون بدلة لوزن 69 كجم للحزام الأسود للمحترفين ضمن بطولة فرنسا الوطنية.

وأحرز العويس فضية منافسات البدلة أمام ماوي لاكاز، وفضية من دون بدلة أمام البرازيلي ريكاردو ألكسندر دا سيلفا..

وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة لفرنسا وتلتها الإمارات ثم بلجيكا، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية إلى «أيه أف إن تي».

وفي العاصمة التشيكية براج، وتحديداً في صالة كرافولكا الرياضية، أُقيمت منافسات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وكانت المنافسات الأهم للحزام الأسود للرجال، حيث فاز البرازيلي فرانسيسكو جوناس أندرادي بذهبية وزن 69 كجم للمحترفين بتغلبه على البولندي ادم وردزينيسكي، فيما أحرز التونسي أحمد العربي ذهبية وزن 77 كجم بالفوز على البولندي كريستيستوف..

وشهدت منافسات السيدات فوز ماجدالينا لوسكا بذهبية وزن 70 كجم.

وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة للتشيك وتلتها ألمانيا ثم سلوفاكيا، وكانت جائزة أفضل أكاديمية من نصيب «جنجل بي جيه جيه».

وفي مدينة «ماتوسينوس» البرتغالية، أقامت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الجولة الوطنية لنزالات البدلة ومن دون البدلة للمحترفين في فئة الحزام الأسود، وفاز البرتغالي بيدرو كاديت على مواطنه «برونو بورجس» ليتوج بذهبية وزن 85 كجم للمحترفين، كما فاز البرتغالي برونو ليما بذهبية وزن 120 كجم للحزام الأسود للمحترفين.

وفي منافسات السيدات، فازت البرتغالية رافاييلا روزا بذهبية الحزام البني/ الأسود لوزن 69 كجم بفوزها على البرازيلية ياسمين باسينها.

وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة للبرتغال وتلتها البرازيل ثم أنجولا، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية إلى برازيليان باور تيم.

وفي بطولة كندا الوطنية التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو لمنافسات البدلة، وخلال نزالات الحزام الأسود للرجال، فاز الكندي جاستن بريمروز بذهبية وزن 120 كجم للمحترفين، بعد تغلبه على مواطنه براندون كيل، وحاز اللاعب الأميركي أنطونيو سميث على الذهبية لوزن 69 كجم بتغلبه على الكندي سيث كيورينج.

وتم تنظيم جولة الدوري القاري الأفريقي للرابطة في كيب تاون على مدار يومي 15 و16 أكتوبر، وفاز البرازيلي ديفي أوليفيرا على لاعب جنوب أفريقيا ماثيو تايلور ليحصد الذهبية بوزن 69 كجم.