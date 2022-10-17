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الرياضي

«فارق النقطة» يشعل «السباق السداسي» على صدارة «الأولى»

«فارق النقطة» يشعل «السباق السداسي» على صدارة «الأولى»
18 أكتوبر 2022 02:47

معتصم عبدالله (دبي)

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أشعلت مواجهات الجولة السادسة لـ «دوري الدرجة الأولى»، الصراع القوي على الصدارة والذي بات يجمع 6 أندية تتنافس بشكل مثير، حيث ضمت المقدمة 3 أندية برصيد 11 نقطة، وهي الإمارات، دبا الحصن، الجزيرة الحمراء، مقابل 10 نقاط لفرق الحمرية، العروبة، العربي.
وسيطرت نتيجة «التعادل الإيجابي» على معظم مباريات الجولة السادسة، وأهمها تعثر «الصقور» المتصدر أمام ضيفه الفجيرة 1-1، ودبا الحصن «الوصيف» أمام مضيفه حتا 1-1، والجزيرة الحمراء «الثالث» أمام مضيفه سيتي 2-2، بجانب تعادل الذيد «التاسع» مع مصفوت «الثاني عشر» بنتيجة 1-1.
وبدا ناديا الحمرية الصاعد إلى المركز «الرابع، والعروبة المتقدم إلى «الخامس»، أكبر الرابحين، بعدما دخل الثنائي صراع المقدمة بقوة، بفوز الحمرية على مضيفه الرمس بهدف، وتفوق العروبة على ضيفه بينونة بهدف أيضاً. في المقابل، تعثر العربي المتراجع إلى المركز السادس بالخسارة الثانية على التوالي في مشواره أمام ضيفه مسافي 1-2، وعبدالله الشهياري «47».
وبعيداً عن سباق صدارة الفرق، اقتحم البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم «الصقور» صدارة قائمة هدافي دوري الأولى في ظل الصيام التهديفي للمباراة الثانية على التوالي للثلاثي محمد المربوعي لاعب دبا الحصن والمتصدر برصيد 6 أهداف، وفارس الجابري «العربي»، وأحمد الولي «الرمس» برصيد 5 أهداف لكل لاعب.
وسجل دياجو جول هدف التعادل لفريقه الإمارات أمام ضيفه الفجيرة 1-1، ليرفع رصيده الشخصي إلى 5 أهداف في وصافة الهدافين في الطريق نحو لقب الهداف للمرة الثالثة «هاتريك»، بعدما توج باللقب في الموسمين الماضيين على التوالي الأول في 2020 - 2021 مع «الصقور» برصيد 20 هدفاً، والثاني في الموسم الماضي 201 - 2022 مع دبا برصيد 27 هدفاً.
وحقق «دياجو جول»، الذي ظهر للمرة الأولى في الملاعب المحلية مع نادي دبا في دوري المحترفين موسم 2017 - 2018، إنجاز الصعود مرتين على التوالي مع فريقي الإمارات ودبا بالتزامن مع نيله لقب الهداف في النسختين.
وتستمر إثارة دوري الأولى بإقامة مباريات الجولة السابعة على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، حيث يلتقي في الجمعة مصفوت والعربي، الحمرية وفرسان هسبانيا، ويلعب السبت، الجزيرة الحمراء والعروبة، التعاون وسيتي، مسافي والرمس، وتختتم الجولة الأحد بمباريات دبا الحصن والإمارات، الفجيرة وجلف أف سي، بينونة وحتا.

دوري الدرجة الأولى
الإمارات
دبا الحصن
الجزيرة الحمراء
الحمرية
العروبة
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