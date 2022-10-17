أحمد ثاني الرميثي يشيد بإنجاز فريق أبوظبي لـ«الفورمولا1»

أولبيا (الاتحاد)

وجّه أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، العضو المنتدب، التهنئة بفوز فريق أبوظبي للزوارق السريعة في رابع جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 بإيطاليا، إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، كما هنأ ثاني القمزي نجم الفريق بحصوله على المركز الأول وحلول شون ثالثاً، ليواصل الفريق اكتساحه وصدارته للترتيب العام للبطولة، وتوسيع فارق النقاط أكثر في المقدمة.

وأكد أحمد ثاني الهيبة الكبيرة لفريق أبوظبي التي اكتسبها خلال مشاركاته الخارجية والبطولات الدولية المختلفة، وقال: «يواصل فريقنا التميز والتفرد في المشاركات المختلفة، ويستمر في الفوز واقتناص الألقاب، وما حدث في إيطاليا هو استمرار طبيعي ونتاج لجهود الفريق والاستعداد قبل المنافسة بالشكل الملائم».

وأضاف أحمد ثاني: «هذه هي النتائج الطبيعية للفريق، خاصة أنها تترجم شهوراً من الإعداد والتحضير والتجهيز للمشاركة بالشكل المطلوب». وأشاد أحمد ثاني بالمستوى الكبير الذي قدمه ثاني القمزي في هذه الجولة ومواصلته تقديم العروض المذهلة عبر البطولة منذ الجولة الأولى، مؤكداً أن القمزي من سفراء البحر المميزين للرياضة الإماراتية، وقال: «عطاء القمزي لا يتوقف، وجهوده المكثفة لتحقيق الفوز تعكس القدرات الكبيرة للبطل، وحرصه على أن يكون خير ممثل للرياضة الإماراتية في المنافسات الدولية البحرية».

وانتزع ثاني القمزي، نجم فريق أبوظبي، الملقب بالقرش الأبيض، فوزاً ثميناً في رابع جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بتحقيق لقب الجولة في مدينة أولبيا في سردينيا الإيطالية، ليرفع رصيده في الترتيب العام للبطولة إلى 55 نقطة، كما عزز زميله في الفريق شون تورنتي، قائد زورق أبوظبي 6، موقفه في الصدارة بتحقيق المركز الثالث في السباق، وتعزيز صدراته بـ64 نقطة، ليبتعد المتصدر والوصيف أكثر عن صاحب المركز الثالث وهو جوناس آندرسون السويدي برصيد 44 نقطة.

وبالإضافة إلى صدارة الترتيب العام للبطولة، يتصدر فريق أبوظبي لقب الفرق برصيد 119 نقطة، كما يتصدر ثاني القمزي لقب السرعة برصيد 54 نقطة، فضلاً عن تصدره لقب أسرع زورق للموسم برصيد 42 نقطة، وهو ما يعني اكتساح الفريق صدارة جميع الألقاب مع نهاية المرحلة الرابعة من البطولة.

وتأتي القيمة الأكبر لتصدر فريق أبوظبي كل الألقاب مع نهاية هذه الجولة، في ظل المنافسة القوية من حامل لقب الموسم الماضي جوناس أندرسون والإيطالي الصاعد وبقوة ألبرتو كامبراتو ووجود حامل لقب البطولة 3 مرات في السابق الفرنسي فيلب شيب، وأيضاً بطل العالم أكثر من مرة سامي سيليو قائد زورق الشارقة حالياً، ووجود المخضرمين أمثال البرتغالي دوارتي بينيفتي.

وجاء الفوز في هذه الجولة بعد 70 دورة صعبة، وأكد البطل ثاني القمزي أن السباق لم يكن سهلاً مع تغيير المسار أكثر من مرتين طوال أيام البطولة، وفي اليوم الأخير تمت إزاحة إحدى البوابات الصفراء من المسار كي يصبح هناك مساحة مختلفة عن اليوم السباق.