الرميثي يتألق مع «كارمبا»

أبوظبي (الاتحاد)

عاد الفارس محمد شافي الرميثي للتألق مع الفرس «كارامبا»، في منافسة ساخنة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، في منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي استضافتها أكاديمية بوذيب للفروسية على ميادينها الرملية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية شركة لونجين، واشتمل حفل الأسبوع على 10 منافسات، تضمنت 20 شوطاً، جرت على ميدانين، وبلجنتي تحكيم، للفوز بجوائز مالية بلغ مجموعها 238 ألف درهم.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين، عبدالله النقبي، مدير الخدمات المساندة باتحاد الفروسية والسباق، وحسام زميت، ممثل اتحاد الفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز.

وخصصت المنافسات لفئات الفرسان من الأشبال، المبتدئين، (الجونيورز)، المستوى الثاني، الشباب وفرسان الفئة الكبرى، وللفرسان أصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4، 5، 6) سنوات، وجاءت المنافسات في مجملها تحضيرية في يومها الأول، وتصل ذروتها في يومها الثاني، وبمواصفات المرحلتين 5 أشواط، والمرحلتين الخاصة 3 أشواط، وشوطين لمنافسات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز لمشاركة الفرسان من فئتي الشباب والفئة الكبرى، وفيهما بلغ ارتفاع الحواجز 130 و140 سم، والتي عادة ما تبدأ عند الارتفاع (80- 90) سم للخيول الصغيرة عمر أربع سنوات، وتتدرج فنيات تصاميمها حسب مستويات الفرسان، مع مراعاة قدرات خيول كل فئة.

شهدت منافسات اللقاء الثالث عودة الفارس محمد شافي الرميثي للتألق مع الفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، بحصوله على جائزة المركز الأول من بين 19 فارساً. وكان الفوز في منافسة اليوم الأول على حواجز 140 سم بمواصفات المرحلتين الخاصة من نصيب الفارس عبد الله حميد والجواد «كونيج» من نادي الشارقة للفروسية، ومنه فاز الفارس سالم خميس السويدي مع الفرس «اسبريسو».

وخصصت منافسات اليوم الثاني للفرسان من فئة «الجونيورز»، على حواجز 120 سم وتنافس فيها 24 فارساً، وتصدرها الفارس سيف عويضة الكربي مع الفرس «شانتال» من نادي الشارقة للفروسية.